Décès à Bora Bora: le parquet ouvre une enquête préliminaire

PAPEETE, le 3 août 2018 - Comme l'ont révélé nos confrères de Polynésie première, un homme est décédé hier soir sur l'île de Bora Bora.



L'individu a été retrouvé en arrêt respiratoire à son domicile. L'on ignore encore les causes de son décès mais l'on sait que l'homme avait participé à une bagarre peu avant sa mort.



Le parquet de Papeete a ouvert une enquête préliminaire afin de déterminer les causes et les circonstances de la mort.



Selon nos informations, le corps du défunt devrait être amené à Tahiti et autopsié en début de semaine prochaine.