DJ Fred et un surveillant de prison placés en garde à vue

Tahiti, le 27 janvier - Tahiti, le 27 janvier - Wilfrid Atapo, plus connu sous le nom de "DJ Fred", ainsi qu'un surveillant de la maison d'arrêt de Nuutania et un autre détenu ont été placés en garde à vue lundi matin dans les locaux de la brigade de recherches de Faa'a. Il est reproché à l'agent pénitentiaire d'avoir vendu des téléphones ainsi que du paka aux deux autres mis en cause. Des centaines de fichiers à caractère pédopornographique ont par ailleurs été retrouvés dans le téléphone utilisé par DJ Fred en prison.



Trois hommes, dont un surveillant de Nuutania et le multirécidiviste accroc à la pédopornographie, Wilfrid Atapo, dit "DJ Fred", ont été placés en garde à vue lundi matin dans les locaux de la brigade de recherches de Faa'a. Cette affaire avait été mise au jour après une perquisition de routine effectuée dans la cellule de Wilfrid Atapo et de son codétenu en juin dernier au cours de laquelle les agents de Nuutania avaient trouvé deux téléphones ainsi que du paka. Entendus, les deux détenus avaient expliqué que c'est un gardien de la prison qui leur avait vendu les téléphones et le paka.



Placés en garde à vue lundi matin, DJ Fred et son codétenu ont été reconduits mardi à Nuutania. Le gardien de prison devrait quant à lui être déféré devant le procureur de la République mercredi.