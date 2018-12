DIRECT - Strasbourg: deux morts et treize blessés, le tireur "identifié" en fuite (MAJ)

00h33 - sidération et silence sur le Marché de Noël

Etals vides, rues désertes et restaurants vite barricadés... En quelques minutes, la fusillade, qui a fait au moins deux morts et douze blessés mardi soir sur le Marché de Noël de Strasbourg, a plongé le centre-ville dans la stupeur et le silence.



"On était place Kléber, il était environ 20H00. J'ai entendu des coups de feu et il y a eu un affolement, on a couru dans tous les sens", explique Fatih. Dans sa fuite, il a aperçu trois blessés au sol dans une rue commerçante, à quelques mètres de l'imposant sapin illuminé, érigé en plein centre-ville pour le Marché de Noël.



Entré par le pont du Corbeau, l'un des ponts qui accède au centre historique de Strasbourg, où une trentaine de chalets de bois, proposant vin chaud et produits locaux, attirent des touristes venus du monde entier, un individu fiché S, âgé de 29 ans, vient d'ouvrir le feu, rue des Orfèvres. Le bilan à 23H30 faisait état de deux morts et douze blessés, dont six graves.



Le suspect, connu pour des faits de droit commun, a pris la fuite, blessé par des soldats engagés dans l'opération Sentinelle, qui patrouillent en permanence dans le centre historique.



En l'espace de quelques minutes, la foule présente dans les allées illuminées de la métropole alsacienne est évacuée par les forces de l'ordre, le centre-ville est bouclé et évacué. De rares badauds, ignorant la situation, continuaient à déambuler, stupéfaits par l'arrêt soudain des festivités. Confinés dans un restaurant

Des militaires en armes, des policiers et des véhicules de secours arrivent en renfort, les forces de l'ordre demandent aux rares passants présents et aux habitants du centre-ville de "se mettre à l'abri". "On a commencé à voir les policiers avec les boucliers, ils s'éparpillaient, ils criaient +dégagez, dégagez+, ils cherchaient" l'auteur en fuite", explique Fatih, venu avec des amis.



"On a été confiné dans un restaurant. Le restaurateur a eu des consignes. Il nous a tous emmenés dans le fond de la salle. On a éteint toutes les lumières", dit Michèle, fonctionnaire qui dînait dans une rue à proximité du lieu des coups de feu.



"Fusillade dans le centre-ville de Strasbourg. Merci à tous de rester chez vous en attendant une clarification de la situation", a tweeté peu après les faits Alain Fontanel, premier adjoint au maire de la ville. La place Kléber, habituellement effervescente à cette heure à deux semaines des fêtes de Noël, est vite désertée et silencieuse. "On a descendu tout le monde à l'intérieur, à la cave. Ils sont tous enfermés dedans", a raconté à l'AFP Mouad, 33 ans, restaurateur d'une rue adjacente, une heure après les faits. Quand il est sorti de son établissement, il a vu "un monsieur par terre, du sang et des douilles de balles".



Des clients lui ont dit avoir "vu quelqu'un avec une arme" courir. Devant le café "Les Savons d'Hélène", à une dizaine de mètres de là, un homme allongé sur le sol, recouvert d'une couverture de survie, est secouru par des agents et entouré par des proches, a constaté un journaliste de l'AFP. Rapidement évacué dans une ambulance des pompiers, il saigne abondamment à hauteur du visage. Un ballet incessant de voitures de police et d'ambulances perdure en centre-ville, les sirènes rompant le silence.



A 23H30, un hélicoptère survolait le Neudorf, un quartier voisin où se serait retranché l'assaillant. Les habitants sont toujours confinés dans le centre-ville.





23h54 - Premières réactions politiques à l'attaque de Strasbourg

Plusieurs responsables politiques ont rapidement réagi mardi soir sur Twitter à l'attaque qui a fait au moins deux morts à Strasbourg, exprimant leur solidarité avec les victimes.



- Richard Ferrand, président LREM de l'Assemblée nationale: "Mes sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes de l’attaque de #Strasbourg. Tout mon soutien à nos compatriotes strasbourgeois et aux forces de sécurité mobilisées"



- Laurent Wauquiez, président des Républicains: "Combien d’attentats commis par des fichés S devons-nous encore subir avant d’adapter notre droit à la lutte contre le terrorisme ? Qu’attendons-nous pour enfin livrer bataille pour éradiquer l'intégrisme qui nous a déclaré la guerre ?"



- Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national: "Toutes nos pensées vont vers les victimes de la tuerie islamiste de #Strasbourg et leurs proches, ainsi que vers les forces de l’ordre et les équipes de secours. Un changement radical doit intervenir, puisque la politique contre le terrorisme est manifestement défaillante."



- Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat: "La barbarie a ensanglanté Strasbourg et la France toute entière. Notre pays continue à compter et à pleurer ses morts dans cette guerre contre le terrorisme. Pensées pour toutes les victimes"



- Olivier Faure, premier secrétaire du PS: "Dans ces moments-là tout s’arrête. Nous sommes un peuple. Nous sommes une nation. Nous sommes ensemble la République face aux assassins. Pensées solidaires aux familles. Remerciements aux forces de sécurité et au maire"



- Benoît Hamon, chef de file de Générations: "Beaucoup de douleur à la nouvelle des attaques meurtrières perpétrées dans les rues de Strasbourg. Mes pensées vont aux victimes et à leur familles. Solidarité avec les habitants de la ville de Strasbourg endeuillée"



- Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France: "Mes pensées vont aux victimes. Comme le demandent les autorités, j’invite tous les habitants et les personnes proches de la zone à la plus grande prudence. Courage aux forces de l'ordre et aux secouristes"



- Alexis Corbière, député LFI: "L'horreur et la lâcheté ont frappé. Toute mon affection et ma solidarité aux victimes et leurs familles ainsi qu'aux Strasbourgeois sous le choc. Confiance dans la Police pour neutraliser au plus vite le coupable"





23h40 - Edouard Philippe active la cellule interministérielle de crise Le Premier ministre Edouard Philippe a activé mardi soir la cellule interministérielle de crise du ministère de l'Intérieur à la suite de la fusillade du marché de Noël de Strasbourg qui a fait deux morts et treize blessés, a annoncé Matignon. Le chef du gouvernement "a décidé du déclenchement de la cellule interministérielle de crise afin de réunir les ministères et les services concernés pour le suivi et la gestion de la fusillade de Strasbourg", a indiqué Matignon à l'AFP.





23h27 - Nouveau bilan

Selon un nouveau bilan, l'attaque commise vers 20h en plein centre-ville a fait deux morts et 13 blessés, dont sept en situation d'urgence absolue.



Avant de s'enfuir, l'auteur des coups de feu a été blessé par une patrouille de soldats de l'opération Sentinelle qui sécurisent le Marché de Noël de Strasbourg. Selon l'état-major des armées, un soldat de Sentinelle a été blessé légèrement à la main par ricochet d'un tir de l'assaillant.



Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a été dépêché sur place par le président Emmanuel Macron. Selon M. Castaner, le tireur a été "identifié" et il est connu pour des faits de "droit commun". D'après la préfecture du Bas-Rhin, il est "fiché S".



Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "assassinats, tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste criminelle". Le suspect, âgé de 29 ans, devait être interpellé mardi matin par les gendarmes dans une enquête de droit commun pour tentative d'homicide, a indiqué une source proche du dossier, à l'AFP.



Le traditionnel marché de Noël de Strasbourg avait fait l’objet d’un projet d’attentat en décembre 2000. Il est protégé en permanence par un important dispositif de surveillance. "Fusillade dans le centre-ville de Strasbourg. Merci à tous de rester chez vous en attendant une clarification de la situation", a tweeté Alain Fontanel, premier adjoint au maire de la ville. La "Grande Ile", le centre historique de Strasbourg, a été entièrement bouclé par les forces des l'ordre qui ont invité les passants à se mettre à l'abri, a constaté un journaliste de l'AFP.