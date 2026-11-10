

Cyclones, le Tavini veut plafonner les prix des équipements

Tahiti, le 10 novembre 2026 – Météo-France a prévenu : la Polynésie doit se préparer à une saison cyclonique à haut risque. Et si les habitants sont appelés à sécuriser leurs logements et à constituer leurs réserves, encore faut-il qu'ils puissent s'équiper sans se ruiner. Pour éviter que les prix des bâches, cordages, lampes et autres produits indispensables ne flambent au pire moment, cinq élus du Tavini proposent de les plafonner temporairement. Leur texte, approuvé lundi en commission de l'économie, demande au gouvernement d'anticiper pour pouvoir agir dès qu'un cyclone menace.





Quand un cyclone menace, difficile de faire le tour des magasins pour comparer les prix. Et dans les îles éloignées, où les stocks dépendent parfois de la dernière goélette, les possibilités sont encore plus limitées. Les achats se font alors “sans possibilité de comparer les prix ni de se tourner vers un autre point de vente”, souligne le rapport présenté en commission. C'est précisément ce que veulent éviter les cinq élus du Tavini à l'origine de cette proposition de délibération : Maurea Maamaatuaiahutapu, Heinui Le Caill, Teumere Atger-Hoi, Bruno Flores et Steve Chailloux.



Le texte vise surtout à éviter que les familles ne paient le prix fort pour se protéger. Les rapporteurs insistent d'ailleurs sur la nécessité de permettre aux familles de "se préparer partout dans les mêmes conditions". Car si certains matériaux, comme les tôles ou le ciment, sont déjà soumis à une réglementation des marges, bien d'autres équipements indispensables échappent encore à tout encadrement.



Et la liste est longue : bâches, cordages, panneaux de bois, visserie, outils, mais aussi piles, lampes, jerricans, trousses de secours, batteries externes ou petits groupes électrogènes, sans oublier les panneaux photovoltaïques portatifs, ajoutés par voie d'amendement en commission.





Un bouclier contre la flambée des prix



Mais impossible de geler les prix pendant toute la saison cyclonique. Le code de la concurrence n'autorise de telles mesures qu'en cas de “risque avéré et imminent” de hausse excessive. Une menace météorologique ne suffit donc pas : encore faut-il démontrer que les prix risquent réellement de déraper. Or, une mise en garde cyclonique n'intervient qu'au plus tôt 72 heures avant l'arrivée possible d'un phénomène. Trop court pour élaborer un dispositif dans l'urgence. Les élus demandent donc au gouvernement de préparer son arrêté dès maintenant, pour pouvoir l'adopter aussitôt les conditions réunies.



Les prix seraient alors plafonnés à leur niveau antérieur à la mise en garde, dans chaque île. Seule une hausse justifiée des coûts d'approvisionnement pourrait être répercutée, sans augmentation des marges. Le dispositif s'appliquerait à tout le Pays, même si un seul archipel était menacé, et pourrait se poursuivre pendant la reconstruction, dans la limite de six mois. Les communes et les associations de consommateurs seraient associées au suivi des prix avec la DGAE, et les relevés rendus publics.



Le gouvernement semble d'ailleurs avoir pris les devants. Selon Radio 1, il travaille déjà à un arrêté visant à encadrer les prix de ces équipements en cas de menace cyclonique. Mais Maurea Maamaatuaiahutapu voit plus loin et entend pérenniser le dispositif en préparant une proposition de loi du pays pour que cette protection ne dépende plus, “chaque année, d'une décision ponctuelle de l'exécutif”.

Rédigé par Stéphanie Delorme le Mardi 10 Novembre 2026 à 09:13 | Lu 621 fois



