

Cyberattaques : le Fenua sous la menace des pirates

Tahiti, le 23 novembre 2026 - Cyberattaque. Le mot est partout, dans les titres des médias nationaux comme dans les conversations. Au Fenua aussi, il a cessé d'être une menace lointaine. Surtout à l’approche des Jeux du Pacifique 2027.



Souvenez-vous : avant les Jeux olympiques de Paris 2024, la cyberdéfense française était en vigilance totale. Le Fenua, qui a les Jeux du Pacifique en ligne de mire pour 2027, n'échappe pas à ce risque. À Mahina, une rançon avait été réclamée à la commune il y a deux ans. La Brasserie de Tahiti a été touchée la même année, puis le centre hospitalier l'année suivante. Depuis, les attaques n'ont pas cessé et les victimes s'accumulent.



Actuellement, ce que le major Guillaume Vignot, chef d'antenne de l'Unité nationale cyber à la Section de recherches de Papeete, voit d'abord passer : “La fraude à l'investissement, notamment autour des crypto-actifs. C'est la forme de cybercriminalité la plus fréquemment constatée”. Elles reviennent aussi dans les rôles du tribunal, avec des condamnations successives pour des “aides financières non remboursables”, un intitulé qui fleurit sur Facebook. Viennent ensuite le phishing,



Mais c'est la “nette hausse des intrusions dans les systèmes d'information et des rançongiciels” qui l'inquiète. Il l'attribue à un contexte géopolitique très tendu et à “l'essor de l'intelligence artificielle, qui abaisse le coût et accélère la recherche de failles”. Les victimes sont les particuliers pour les escroqueries financières, et les TPE/PME locales, “souvent faute de moyens dédiés à la cybersécurité”.



Pour y répondre, son antenne compte deux enquêteurs formés aux techniques récentes, notamment aux crypto-actifs, avec l'appui de l'UNCyber pour les cas les plus compliqués.



Dans le secteur, beaucoup de professionnels préfèrent pourtant ne pas faire de focus sur un sujet aussi sensible. Tous appellent en revanche à la plus grande vigilance. Souvenez-vous : avant les Jeux olympiques de Paris 2024, la cyberdéfense française était en vigilance totale. Le Fenua, qui a les Jeux du Pacifique en ligne de mire pour 2027, n'échappe pas à ce risque. À Mahina, une rançon avait été réclamée à la commune il y a deux ans. La Brasserie de Tahiti a été touchée la même année, puis le centre hospitalier l'année suivante. Depuis, les attaques n'ont pas cessé et les victimes s'accumulent.Actuellement, ce que le major Guillaume Vignot, chef d'antenne de l'Unité nationale cyber à la Section de recherches de Papeete, voit d'abord passer : “La fraude à l'investissement, notamment autour des crypto-actifs. C'est la forme de cybercriminalité la plus fréquemment constatée”. Elles reviennent aussi dans les rôles du tribunal, avec des condamnations successives pour des “aides financières non remboursables”, un intitulé qui fleurit sur Facebook. Viennent ensuite le phishing, le smishing par SMS, le vishing par téléphone et les arnaques sur les plateformes de petites annonces.Mais c'est la “nette hausse des intrusions dans les systèmes d'information et des rançongiciels” qui l'inquiète. Il l'attribue à un contexte géopolitique très tendu et à “l'essor de l'intelligence artificielle, qui abaisse le coût et accélère la recherche de failles”. Les victimes sont les particuliers pour les escroqueries financières, et les TPE/PME locales, “souvent faute de moyens dédiés à la cybersécurité”.Pour y répondre, son antenne compte deux enquêteurs formés aux techniques récentes, notamment aux crypto-actifs, avec l'appui de l'UNCyber pour les cas les plus compliqués. La cyberbrigade, elle, a six ans. Dans le secteur, beaucoup de professionnels préfèrent pourtant ne pas faire de focus sur un sujet aussi sensible. Tous appellent en revanche à la plus grande vigilance.



Créer une “culture cyber”

Les spécialistes insistent d'abord sur l'hygiène numérique, car la plupart des attaques passent par des failles basiques. Il faut séparer les usages professionnels et personnels, remplacer les mots de passe par défaut, faciles à deviner, et les changer régulièrement, désactiver les ports USB, garder les protections à jour et activer l'authentification renforcée. Mais l'outil ne suffit pas : c'est là que la formation des équipes devient prioritaire.



À l'heure où l'IA remplace les scripts, chez les pirates comme chez les professionnels, chacun a tout intérêt à connaître les bons réflexes. Et pour que les victimes ne restent plus seules, le Clusir Tahiti devrait ouvrir son Centre de ressources cybersécurité (CSIRT, Computer Security Incident Response Team). L'État y croit déjà : il a accordé plus de 48,5 millions de francs Pacifique à l'association, notamment “en vue des Jeux du Pacifique 2027”. Un soutien qui avait été présenté lors d'un entretien entre le haut-commissaire et Moïse Moyal, délégué territorial de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) le mois dernier.



Le centre hospitalier et la commune de Mahina, entre autres, ont été touchés, et c'est ce qui a convaincu le Clusir d'accélérer : “On est en alerte”, résume son président, Sylvain Bermut. Le principe est simple : un numéro et une adresse mail pour signaler un incident, puis un suivi et des conseils. “Il ne remplace pas les entreprises de cybersécurité, il complète leur travail”, nuance-t-il.

“On a l'impression qu'on est loin de tout, que l'on ne sera pas touché”

Reste un obstacle important : le manque de “culture cyber”. “On a l'impression qu'on est loin de tout, que l'on ne sera pas touché”, regrette Sylvain Bermut, avant de rectifier : “Mais nous le sommes quand même”. Les outre-mer viennent d'en faire la démonstration : le samedi 21 novembre au soir, une “cyberattaque de grande ampleur” a frappé le CHU de la Guadeloupe.



C'est pourtant une illusion coûteuse : un logiciel malveillant glissé dans un simple mail chiffre les données et réclame une rançon, de 1 à 150 millions de francs Pacifique selon les cas. Le Clusir a donc pour objectif de tirer cette culture vers le haut.



Un autre projet, privé celui-là, vient d'être annoncé. Invité par l'Océanienne des Services Business, Kevin Polizzi, fondateur d'Unitel Group, a présenté à TNTV un Campus Cyber.IA financé par des fonds privés, qui pourrait ouvrir à Tahiti en juin 2027. Encore une fois juste avant les Jeux du Pacifique. Il y prévoit des simulations de cyberattaques pour préparer les organisations à réagir. Ce calendrier relève des annonces du porteur de projet.



Au Clusir, on garde la tête froide : “On est en phase de structuration”, reconnaît Sylvain Bermut qui espère l’ouverture du Centre de ressources cybersécurité (CSIRT) début 2027.





​Recommandations de la cyberbrigade



- Il est fortement déconseillé de payer la rançon, qui ne garantit pas la récupération des données et contribue au financement de la criminalité.



- En cas de paiement frauduleux, il est également recommandé de prévenir sa banque, de conserver les preuves et de déposer plainte auprès de la gendarmerie. Le service gratuit 17Cyber (



Du côté des entreprises, les erreurs les plus fréquentes sont l’absence de sauvegardes externes et isolées, l’utilisation de mots de passe faibles ou réutilisés et le manque de sensibilisation aux techniques d’ingénierie sociale, désormais renforcées par l’intelligence artificielle. Il est recommandé de former régulièrement les équipes, d'activer l'authentification multifacteurs et de mettre en place des sauvegardes déconnectées et régulièrement testées. Les entreprises peuvent également réaliser un diagnostic grâce au dispositif gratuit MonAideCyber et préparer un plan de gestion de crise, encore trop souvent absent des petites structures.



Enfin, les équipements professionnels doivent eux aussi être protégés. Les attaques d’octobre visant des régulateurs frigorifiques de supermarchés, d’abord en France puis dans d’autres pays européens, ont montré qu’un appareil exposé sur internet, non mis à jour ou protégé par un mot de passe par défaut, peut devenir une porte d’entrée pour les cybercriminels. Une enquête est en cours sur cette affaire, que le major ne souhaite pas commenter davantage. - Dans les premières heures suivant une attaque, il est conseillé d’isoler le matériel touché en le déconnectant d’internet, sans le réinitialiser ni effacer son contenu, afin de préserver les traces.- Il est fortement déconseillé de payer la rançon, qui ne garantit pas la récupération des données et contribue au financement de la criminalité.- En cas de paiement frauduleux, il est également recommandé de prévenir sa banque, de conserver les preuves et de déposer plainte auprès de la gendarmerie. Le service gratuit 17Cyber ( 17cyber.gouv.fr .gouv.fr ) permet d’orienter les victimes et, si nécessaire, de les mettre en relation avec un gendarme par tchat.Du côté des entreprises, les erreurs les plus fréquentes sont l’absence de sauvegardes externes et isolées, l’utilisation de mots de passe faibles ou réutilisés et le manque de sensibilisation aux techniques d’ingénierie sociale, désormais renforcées par l’intelligence artificielle. Il est recommandé de former régulièrement les équipes, d'activer l'authentification multifacteurs et de mettre en place des sauvegardes déconnectées et régulièrement testées. Les entreprises peuvent également réaliser un diagnostic grâce au dispositif gratuit MonAideCyber et préparer un plan de gestion de crise, encore trop souvent absent des petites structures.Enfin, les équipements professionnels doivent eux aussi être protégés. Les attaques d’octobre visant des régulateurs frigorifiques de supermarchés, d’abord en France puis dans d’autres pays européens, ont montré qu’un appareil exposé sur internet, non mis à jour ou protégé par un mot de passe par défaut, peut devenir une porte d’entrée pour les cybercriminels. Une enquête est en cours sur cette affaire, que le major ne souhaite pas commenter davantage.

Rédigé par Violaine Broquet le Lundi 23 Novembre 2026 à 16:54 | Lu 610 fois



