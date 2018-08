Culture : Pitcairn mis à l'honneur par la maison James Norman Hall

PAPEETE, le 16 août 2018 – Pour la première fois, la maison James Norman Hall accueillera une exposition unique consacrée à Pitcairn le 30 août prochain. Le photographe de National Geographic, Tony Prost présentera une projection de photos de 1800 à nos jours sur l'île des révoltés de la Bounty.

Tony Probst, un photographe de National Geographic passionné de Pitcairn, a accepté de présenter exceptionnellement une heure de photographies et d'images d'archives datant de 1800 à nos jours sur l'île des révoltés de la Bounty.

Sur plus de 3000 photos, le photographe anglais a fait une sélection qui se résume à une heure d'images qu'il présentera et commentera le jeudi 30 août au musée James Norman Hall à Arue.

Cette projection photographique veut montrer l'évolution de l'île mais aussi présente tout simplement ses habitants et leur mode de vie. "C'est une porte ouverte, l'occasion pour les passionnés d'histoire mais aussi pour les descendants des révoltés de la Bounty qui n'ont pas les moyens de se rendre sur place d'apercevoir l'île de Pitcairn et ses habitants", explique Vivienne Millett du musée James Norman Hall, à l'origine de l’événement.

"C'est vraiment un événement unique et exceptionnel. Les images sont extraordinaires. Le photographe partage rarement sa collection. Il sera présent et pourra répondre à toutes les questions à l'issu de la présentation. Attention, les places sont limitées", explique Vivienne Millett.