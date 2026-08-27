

Crue au Népal : nouveau bond de la liste des disparus à 6.150

Katmandou, Népal, le 16 septembre 2026. Le nombre de personnes portées disparues au Népal après les inondations du 26 août a été révisé à la hausse à 6.150, a annoncé mercredi l'autorité népalaise chargée des catastrophes.





"Nous avons recueilli des informations sur les personnes disparues auprès des bureaux de district et avons révisé les données après vérification", a déclaré à l'AFP la porte-parole des autorités chargées des catastrophes, Shanti Mahat. La veille, ce chiffre était de 5.179.



Le nombre de corps retrouvés s'élève à 1.403, dont 105 ont été identifiés, selon la même agence.



De l'autre côté de la frontière, en Chine, le bilan est de 43 morts et 519 disparus, selon les médias d'Etat.



Le bilan cumulé de l'effondrement meurtrier du glacier en montagne à la frontière entre le Népal et la Chine s'élève désormais, pour les deux pays, à 1.446 morts et au moins 6.669 disparus. Parmi ces derniers figurent plusieurs centaines d'étrangers, dont des touristes et des pèlerins.



L'ampleur même des inondations était sans précédent pour les témoins, le gouvernement népalais pointant du doigt les effets dévastateurs de la hausse des températures mondiales sur les montagnes de l'Himalaya.



Le Népal, un pays en grande partie rural de 30 millions d'habitants, ne représente qu'une fraction des émissions mondiales de gaz à effet de serre par rapport aux nations industrialisées.



Le Premier ministre Balendra Shah effectuera la semaine prochaine son premier voyage à l'étranger en tant que dirigeant pour s'adresser à l'Assemblée générale des Nations unies sur cette question urgente.



Le Népal estime que la facture de la reconstruction après les inondations meurtrières s'élèvera à 4,78 milliards de dollars.

Rédigé par AFP le Mercredi 16 Septembre 2026 à 10:25 | Lu 79 fois





