Cross scolaire - Les Championnats de Polynésie en apothéose



Tahiti, le 3 décembre 2024 - Les Championnats de Polynésie de cross scolaire 2024, organisés par la Confédération du sport scolaire et universitaire (CSSU), ont eu lieu ce mardi à l’hippodrome de Pirae. L’événement a réuni 2 145 participants dont 386 des îles, des catégories poussins à seniors, issus de 121 écoles et établissements et représentant les cinq archipels. Les Championnats de Polynésie marquent l’apogée de la saison de cross scolaire.



La 31e édition des Championnats de Polynésie de cross scolaire a relancé le cycle de l’événement qui avait été annulé en 2023 pour cause de mauvaises conditions climatiques. Pas de soucis météo ce mardi du côté de l’hippodrome de Pirae qui baignait sous un soleil resplendissant, mais aussi une forte chaleur qui a obligé les participants à bien gérer leurs efforts et l’encadrement à se montrer vigilant pour surveiller les signes de pépins physiques. L’équipe d’officiels était suffisamment dense avec 160 personnes, dont 30 jeunes, placées tout autour de l’hippodrome pour gérer toutes les courses au nombre de 13 à partir de celle des poussins qui a ouvert le programme à 9 h 30 jusqu’à celle des juniors et seniors lancée à 14 h 05. À noter l’organisation d’une course inclusive sous forme de relais réservée aux élèves porteurs d’un handicap. Les distances variaient de 1 300 mètres à 4 000 mètres en fonction des catégories d’âge.



Les Championnats de Polynésie de cross scolaire, rendez-vous incontournable du calendrier sportif scolaire, s’apparentent à une grande finale, tous ses participants s’étant en effet qualifiés par le biais des cross sélectifs d’établissement puis de district et de circonscription. Ce sont 30 000 élèves qui ont participé au cycle de sélection. Et tous avaient obligation d’être licenciés dans l’une des associations sportives scolaires telles l’Usep, l’Assep, l’USSP et l’UCS-CJA regroupées au sein de la CSSU présidée par Fabrice Balland, lequel a tenu à souligner la cohésion qui existe entre les entités sportives scolaires et universitaires.

Le sport scolaire porteur pour les Jeux de 2027



Le président de la CSSU a tiré à juste titre un bilan très positif de la journée : “Au niveau de la météo et sachant que la chaleur allait être forte, on a beaucoup communiqué avec les établissements pour qu’ils conditionnent leurs représentants en conséquence, à savoir beaucoup s’hydrater et éviter de se mettre dans le rouge. Et l’on n’a noté aucun pépin physique sérieux. On a aussi prévu plusieurs espaces couverts avec des grandes tentes et une conséquente équipe de secouristes postés aux abords de la piste. On sort d’une riche période de quatre années avec le projet Génération 2024 financé par le ministère de l’Éducation et des partenaires et qui s’est clos l’année dernière avec le festival CSSU/Génération 2024. Le concept nous a permis de mettre en place plusieurs projets et manifestations pendant quatre ans. On est maintenant dans la phase héritage de toutes les actions que nous avons menées et qui nous ont permis de dynamiser le sport scolaire comme on a pu le constater aujourd’hui avec les Championnats de Polynésie de cross scolaire. On va surfer sur cette dynamique en vue des Jeux de 2027 car le sport scolaire constitue un formidable vivier pour les fédérations sportives.”



Organisation impeccable également quant au timing de l’événement, les courses et les remises de prix s’enchaînant selon les horaires prévus. Cela démontre que les jeunes participants ont été disciplinés tout en profitant d’une ambiance très fun. Nahema Temarii, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Édouard Fritch, le maire de la commune de Pirae, et Heinui Le Caill, représentant à l’assemblée, tous trois présents à l’hippodrome de Pirae pour l’occasion, ont dû apprécier l’ambiance et le déroulement sans temps mort de l’événement qui a fait honneur au sport scolaire.



