Covid: levée progressive des motifs impérieux en outre-mer, sauf en Guyane

Paris, France | AFP | mercredi 19/05/2021 - Le gouvernement commence mercredi à supprimer l'obligation de justifier d'un motif impérieux pour les voyages depuis ou vers les territoires d'outre-mer, en parallèle des assouplissements ayant lieu dans l'hexagone, sauf en Guyane où le nombre de contaminations augmente.



L'obligation de présenter un test PCR négatif de moins de 72H reste valable pour toutes les destinations.



Le gouvernement a décidé "d'alléger le dispositif des motifs impérieux justifiant les déplacements ainsi que les mesures de quarantaine qui s'imposent aux voyageurs souhaitant se déplacer entre les Outre-mer et l'hexagone", selon un communiqué commun des ministères des Outre-mer et des transports.



Le calendrier et le détail des mesures, propres à chaque territoires, s'adapteront cependant "à la situation et à la dynamique épidémique", souligne le texte.



Les motifs impérieux sont levés dès mercredi entre l'hexagone et les îles de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint Barthélémy.



Ils le seront le 9 juin entre l'hexagone et la Guadeloupe, la Martinique, et Saint-Martin. A la même date, l'obligation d'avoir un motif impérieux disparaîtra, mais uniquement pour les voyageurs vaccinés qui auront reçu deux doses, entre l'hexagone, la Réunion, Mayotte, mais également la Polynésie française, où les voyageurs vaccinés seront aussi dispensés de quarantaine.



Pour la Nouvelle-Calédonie, dans le cadre de la stratégie "Covid-free" du territoire, le gouvernement local a décidé de limiter les vols réguliers à destination du caillou au moins jusqu'au 30 octobre 2021. Les motifs impérieux sont maintenus pour les déplacements en provenance et à destination de l'hexagone.



"Pour la Polynésie Française et la Nouvelle-Calédonie, les décisions suivantes ont été prises en accord avec les gouvernements locaux qui disposent de la compétence sanitaire" précise le communiqué.



Pour Wallis et Futuna, les discussions sont encore en cours avec les autorités locales.



Quant à la Guyane, "la levée des motifs impérieux n'est pas à l'ordre du jour", selon le communiqué. En raison de l'augmentation inquiétante du nombre de contaminations liées au variant dit "brésilien", une mesure de confinement est applicable à compter du 14 mai sur le territoire.



"Lorsque la situation épidémiologique se sera significativement améliorée, les dispositions applicables à la Réunion et à Mayotte relatives aux déplacements depuis et vers l'Hexagone seront étendues à la Guyane", ajoute le texte.