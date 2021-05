Covid : "Tout va bien localement pour l’instant"

Tahiti, le 6 mai 2021 - Le dernier bulletin épidémiologique publié par la plateforme Covid de la Direction de la santé fait état d’une situation générale stable au fenua. La semaine dernière, les trois nouveaux cas importés étaient issus de souches variantes. Aucun nouveau patient n’a été accueilli en service de réanimation alors que la dernière personne décédée du virus au fenua s’est éteinte le 6 mars dernier. La couverture vaccinale va s’accélérer dans les îles avec le déploiement du vaccin Janssen à une seule injection.



"La semaine passée a été très stable avec une incidence faible. Tout va bien localement pour l’instant. On a eu très peu d’hospitalisations, pas de cas graves, pas de décès et une vaccination qui augmente régulièrement. Dans l’ensemble on a des bons signaux et une situation favorable", affirme Henri-Pierre Mallet, épidémiologiste à la plateforme Covid de la Direction de la santé. Le dernier bulletin hebdomadaire de la plateforme a révélé les chiffres clés de la semaine 17 de 2021, du 26 avril au 2 mai. Durant les sept jours, 1 012 personnes ont été testées. Parmi elles, 24 nouveaux cas ont été détectés localement alors que trois cas importés, tous issus de souches variantes, ont été décelés. L’un d'eux a été identifié, il s’agit d’un variant britannique. Les deux autres sont en cours d’analyse. Depuis le début des contrôles, 27 cas de variants (18 importés, 9 contaminations locales) ont été détectés en Polynésie française : 24 britanniques et un brésilien.



"Aujourd’hui, la majorité des souches dans les autres pays sont des variants. C’est normal que les cas qui arrivent soient variants", explique Dr Mallet. "La circulation du virus est encore importante en France même si c’est en train de décroitre de façon importante. On s’attend donc dans les prochaines semaines à avoir moins de cas importés."