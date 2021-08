Covid : Neuf morts et une explosion des hospitalisations

Tahiti, le 9 août 2021 - Les chiffres publiés lundi par la plateforme Covid-19 du Pays sur l'état de la crise sanitaire en Polynésie française montrent une nouvelle accélération des plus inquiétantes des conséquences sanitaires de l'épidémie de Delta. Le bilan exact fait état de neuf morts liées au Covid. Principale préoccupation des autorités sanitaires vu le niveau critique du centre hospitalier, les hospitalisations en service Covid sont passées de 100 patients vendredi à 159 ce lundi. Et en service de réanimation, de 14 patients vendredi à 27 ce lundi, dont 7 à Moorea et 10 à Raiatea. La vaccination poursuit de son côté sa progression rapide, avec désormais 101 220 primo-vaccinés.