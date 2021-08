Covid-19 : Miss Tahiti se vaccine pour montrer l’exemple

Pourquoi avoir fait ce choix de te vacciner maintenant et pas avant ?



“J’avoue avoir été plutôt sceptique sur le vaccin avant, préférant attendre. Mais j’ai été rassurée par le fait que la plupart de mes proches sont déjà allés le faire. Et puis, nous sommes de plus en plus informés aujourd’hui sur les vaccins également”.



Le fenua connait un fort taux d’incidence de contaminations, et subit de plein fouet la présence du variant Delta. Comptes-tu provoquer un engouement autour de la vaccination grâce à ton statut ?



“J’espère bien évidemment que mon geste va encourager certaines personnes encore hésitantes à franchir le cap. Mais me faire vacciner, c’était avant tout un choix personnel. Je respecte la volonté de ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, mais il ne faut pas oublier que c’est un geste responsable, à la fois pour se protéger soi et pour protéger les autres. Il faut penser à la communauté. Et c’est aussi ce qui nous permettra de sortir de cette crise, ensemble”.



En tant que Miss Tahiti 2021, comptes-tu mener des actions en direction du personnel soignant ?



“Depuis mon élection, je n’ai malheureusement pas encore eu l’occasion d’avoir un véritable échange avec eux. Mais ce serait pour moi un plaisir, à l’avenir, de profiter de mon statut pour les rencontrer dans leurs services, voir leur travail, pouvoir leur venir en soutien et les encourager.”