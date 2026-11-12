

Course à pied – Damien Troquenet domine la Feria Carrefour

Tahiti, le 12 novembre 2026 - L’AS Tefana a organisé mercredi la 27è édition de la Feria Carrefour entre les enseignes de Faa’a et Punaauia avec près de 180 partants. Damien Troquenet a mené la course de bout en bout pour s’imposer en 26’ 45’’ 83 sur les 8 km du parcours devant Thomas Lacomare (27’ 08’’ 95) et Killian Barracosa (27’ 28’’ 95). Louise Grosgogeat a fini dans le TOP 10 et première féminine en 30’ 14’’ 26 devant Amandine Matera (30’ 18’’ 10).

La Feria Carrefour 2026 a généré comme de coutume une forte affluence populaire avec près de 180 coureurs sur la ligne de départ mercredi à 16 h 30 devant le Carrefour de Faa’a. Le parcours d’environ 8 km conduisait les participants au Carrefour Punaauia avec un passage par le site de Vaitupa où les coureurs devaient parcourir deux boucles. Les conditions météos étaient plutôt favorables à la pratique de la course à pied avec un ciel couvert et une température clémente. Et les athlètes avaient la possibilité de se désaltérer sur les zones de ravitaillement du parcours.

Damien Troquenet était intouchable



Les vainqueurs des deux dernières éditions, Damien Troquenet en 2024 et Thomas Lacomare en 2025, se portaient en tête dès les premiers mètres, Damien Troquenet imprimant un rythme élevé que seul Thomas Lacomare, calé dans sa foulée, pouvait suivre. Après un kilomètre de course, les deux coureurs de tête avaient déjà creusé des écarts significatifs, Killian Barracosa et Camille Fere leurs plus proches poursuivants comptant une trentaine de mètres de retard. En grande forme mercredi, Damien Troquenet ne laissera jamais Thomas Lacomare passer en tête et le décrochera en fin de parcours pour s’imposer en 26’ 45’’ 83, un très bon chrono dans le palmarès de la Féria Carrefour. Thomas Lacomare terminait deuxième à 23 secondes du vainqueur, le scénario s’inversant cette année par rapport à celui de 2025 quand Thomas Lacomare avait lâché Damien Troquenet dans le final. Le coureur du VSOP XO a retenu la leçon :’’ Je savais que Thomas était bien sur les courses de moins de 10 km mais je préférais assurer le train en tête pour courir à mon rythme et tenter d’user Thomas qui est parfois costaud dans le final comme cela s’était passé l’année dernière. J’ai accéléré après le passage par Vaitupa et j’ai vu qu’il piochait un peu et j’ai essayé de garder un bon rythme pour ne pas lui laisser la possibilité de revenir. Je suis bien en ce moment car je me prépare pour le marathon d’Honolulu qui aura lieu dans cinq semaines. La Feria Carrefour m’a permis de remettre du rythme en compétition. Après, je vais gérer ma saison en vue des Jeux du Pacifique où je participerai au marathon’’. Killian Barracosa est monté sur le podium en 27’ 28’’ 79, Camille Fere qui vient de Sallanches dans les Alpes s’est bien adapté aux condition locales en terminant 4è.

Course dans la course entre Louise Grosgogeat et Amandine Matera



L’autre centre d’intérêt sportif de la Feria Carrefour s’attachait à la catégorie féminine et en particulier au duel entre Louise Grosgogeat et Amandine Matera, les deux coéquipières de Central. Et ce fut bien le mano a mano attendu, les deux athlètes ne se quittant pas d’une semelle sur la quasi-totalité du parcours. Amandine Matera a longtemps mené le rythme avant que Louise Grosgogeat ne prenne des relais et elle se montrait la plus affûtée en fin de course pour devancer Amandine Matera de quelques secondes sur la ligne d’arrivée du Carrefour Punaauia. Louise Grosgogeat a confié à l’arrivée :’’Je suis resté dans la foulée d’Amandine en première partie de course pour monter en régime et comme j’étais bien en deuxième partie de course, j’ai pris des relais et je suis parvenu à faire la différence dans le final mais sans jamais penser que j’avais course gagnée car elle n’était pas loin. J’étais en reprise de compétition aujourd’hui et je vais cibler mes objectifs en fonction du calendrier de course à pied. Le but c’est d’arriver en forme avant les Jeux du Pacifique où je postulerai sur les distances entre 1500 et 10 000. J’espère participer aux Jeux mais il y a beaucoup de prétendantes donc ce n’est pas une certitude’’. Belle performance des deux athlètes qui font 10 et 11 au classement scratch. L’AS Tefana athlétisme proposera un nouveau rendez-vous de course à pied le samedi 5 décembre avec un semi-marathon baptisé Corrida Nelson Mandela et organisé sur la commune de Faa’a.

Patrice Bastian



TOP 15

1. Damien Troquenet 26’ 45’’ 83

2. Thomas Lacomare 27’ 08’’ 95

3. Killian Barracosa 27’ 28’’ 79

4. Camille Fere 27’ 45’’ 07

5. Arthur Maxent 28’ 45’’ 28

6. Thomas Slimani 28’ 46’’ 64

7. Pacome Sergent 29’ 05’’ 50

8. Tehoarii Tapatoa 29’ 26’’ 72

9. Lukas Fauchois 29’ 35’’ 42

10. Louise Grosgogeat 30’ 14’’ 26 1re femme

11. Amandine Matera 30’ 18’’ 10 2è femme

12. Pierre Lesy 30’ 55’’ 00

13. Jean-Marc Carcy 31’ 38’’ 98

14. Ronan Pouliquen 31’ 41’’ 06

15. Romain Pierini 31’ 42’’ 57

Rédigé par Patrice Bastian le Jeudi 12 Novembre 2026 à 13:59 | Lu 307 fois



