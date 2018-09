Cour d'assises : vingt ans requis contre l'entraîneur de boxe accusé de viols sur mineurs

PAPEETE, le 14 septembre 2018 - Au terme de quatre jours de procès à huis clos, l'avocat général a requis vingt ans de prison ferme à l'encontre de l'ex-entraîneur de boxe du club Aorai. Cinq ans de prison dont une partie avec sursis ont également été requis à l'encontre de son fils, le représentant du ministère public ayant retenu une "atténuation" de sa responsabilité.



L'ex-entraîneur de boxe était poursuivi pour des viols sur mineurs, des agressions sexuelles sur mineurs et pour avoir détenu des images à caractère pédopornographique. Son fils, mineur à l’époque des faits, devait quant à lui répondre d’accusation de viols commis sur un jeune garçon également mineur.



Au cours de l’année 2015, les premiers faits avaient été révélés suite à la plainte d’une mineure. La jeune fille avait dénoncé des abus sexuels commis par Thierry T au sein du club Aorai dont il était l’entraîneur de boxe. La victime avait également indiqué que l’accusé filmait les scènes de viols.



L’enquête avait permis d’établir que l’homme avait fait trois autres victimes mineures depuis 1991 dont une fille et deux garçons. Toutes ces victimes appartenaient à l’entourage de l’entraîneur et l’une d’entre elle était hébergée chez lui. L’accusé avait pour habitude de filmer ses ébats sordides.



Le verdict devrait être rendu dans la soirée.