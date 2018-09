Correctionnelle : « l’ice, je ne le souhaite pas à mes propres enfants »

Lors de l’audience, le président du tribunal est longuement revenu sur le contexte dans lequel le prévenu avait été mis en cause. Ce dernier a expliqué qu’il avait rencontré les deux mineures au bord de la route. Cela faisait déjà plusieurs mois que l’homme était tombé dans l’ice suite au décès de l’un de ses enfants. Sans contrepartie financière, il avait eu des relations sexuelles avec les deux adolescentes avec lesquelles il prenait souvent de l’ice. Il ignorait qu’elles étaient mineures mais supposait qu’elles profitaient de son passé d’ancien boxeur « pour faire peur » à ceux qui voudraient les importuner.



Lors d’une audition, l’une des deux adolescentes avait expliqué se prostituer car elle voyait sa cousine, qui se prostituait depuis plus de deux ans, « amasser » tant d’argent qu’elle en était « fascinée. » Les deux adolescentes faisaient jusqu’à trois passes par jour et pouvaient gagner jusqu’à 60 000 francs. Cet argent leur servait à se payer des sachets de méthamphétamines.



A la barre du tribunal ce mardi, le prévenu a expliqué qu’il avait sombré dans l’ice suite à la mort de sa fille et alors qu’il se trouvait alors dans un « état de faiblesse. » L’homme a également évoqué les difficultés rencontrées pour se désintoxiquer : « cela a été très difficile car le corps en a besoin et que j’étais sollicité par certains membres de mon entourage. L’ice, je ne le souhaite pas à mes propres enfants »



Le procureur de la République a requis deux ans de prison avec sursis en rappelant que le prévenu, bien que concerné « à la marge » était mis en cause dans un « sombre dossier » impliquant la prostitution de « mineures toxicomanes. »



Me Huguet, conseil du prévenu, a affirmé que son client était revenu sur le « droit chemin » et qu’à l’époque des faits, il s’était « réfugié dans la recherche de l’autodestruction » suite à la perte de sa fille.



Après en avoir délibéré, les magistrats ont suivi les réquisitions du procureur de la République.