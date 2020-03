Coronavirus: accès interdit aux plages de l'arc méditerranéen et de la Corse

Marseille, France | AFP | jeudi 19/03/2020 - L'accès aux plages de tout l'arc méditerranéen français et de la Corse est interdit à compter de jeudi dans le cadre des mesures de prévention contre le nouveau coronavirus, a indiqué à l'AFP le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud Pierre Dartout.



De Nice à Agde en passant par Marseille Saint-Tropez où le cap Corse, les plages devront rester désertes et des contrôles sont prévus pour faire respecter cette mesure.

Cette décision a été prise jeudi matin par les préfets des régions de Corse, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Occitanie car "nous avons constaté qu'il y avait trop de monde sur les plages", a expliqué M. Dartout.

"Les sorties dérogatoires doivent être des sorties brèves, à proximité du domicile, or on a observé que sur les plages il y avait parfois des rassemblements, parfois des occupations pendant de longues heures", a déclaré à l'AFP le préfet de Corse Franck Robine. Il a précisé que l'arrêté pris par les préfets concernés serait en vigueur "jusqu'à la fin de la période de confinement".

En Corse, l'interdiction sera appliquée "dans le courant de la journée de façon pédagogique et application stricte à partir de demain", a-t-il précisé.

Dans l'Hérault où l'interdiction est déjà en vigueur, outre les plages de bord de mer, l'accès aux plages des rives du lac artificiel du Salagou est aussi prohibé. Dans les Alpes-Maritimes, impossible également de se promener sur les digues, rochers et criques.

Mercredi, l'accès au parc des Calanques près de Marseille, très prisé de randonneurs, plaisanciers et joggeurs, avait déjà été interdit.

Des arrêtés similaires ont été pris en France dans d'autres régions, notamment dans le Morbihan et la Vendée mais aussi en Italie.