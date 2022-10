Contre la grève des pompiers, Bouissou n'exclut pas d'aller jusqu'aux “réquisitions”

Tahiti, le 29 septembre 2022 – Alors que la grève de 50% des pompiers de la direction de l'aviation civile perturbe le programme de vols d'Air Tahiti depuis vendredi matin, le gouvernement affirme qu'il ne cédera pas face aux nouvelles demandes d'augmentation de 20% des “indemnités de sujétions spéciales” des pompiers grévistes. Quitte à aller jusqu’aux réquisitions.



Vendredi matin, la quasi-totalité des préavis de grève déposés par la Fédération de rassemblement des agents des administrations de Polynésie (Fraap) ont été levés grâce à la signature de protocoles d'accords notamment à la DGEE, la DGAE, au Service des moyens généraux, au SAS ou encore au Service parcs et jardins… Un seul préavis déposé à la Direction de l'aviation civile (DAC) du Pays, en charge des pompiers des aérodromes, n'a pas été levé.



50% de grévistes



Résultat, vendredi matin 70 des 136 pompiers implantés sur 42 aérodromes des îles se sont mis en grève. Seuls les quatre aérodromes de Tahiti-Faa'a, Bora Bora, Rangiroa et Raiatea n'ont pas été impactés. Leurs pompiers relevant d'Aéroport de Tahiti et non de la DAC. De fortes perturbations ont ainsi conduit Air Tahiti à revoir ses programmes de vols et procéder à certaines annulations. “Les pompiers devraient normalement assurer un service restreint, donc on devrait avoir des vols qui vont s'annuler au fur et à mesure", constatait vendredi matin Vairani Tetaria, la directrice marketing et commerciale d'Air Tahiti. “Nous invitons la population à regarder sur le site d'Air Tahiti les horaires d'arrivée et de départ du jour, pour connaître l'état des vols qui sont annulés ou maintenus.”



S'agissant d'une grève externe à Air Tahiti, la compagnie ne prendra pas en charge les passagers lésés. “Par contre, compte-tenu de la situation exceptionnelle, tous les frais de remboursement ou de modification seront levés”, précise Vairani Tetaria. La vente des billets d'avion a été fermée jusqu'à lundi par manque de visibilité. Elle ne rouvrira que si un protocole d'accord est signé durant le week-end.



Réquisitions



Le vice-président a expliqué vendredi la position du gouvernement et détaillé les raisons du blocage des négociations. Jean-Christophe Bouissou. A fait savoir que le point bloquant portait sur une demande d'augmentation des “indemnités de sujétions spéciales” (ISS) des pompiers de 20%, mais surtout que cette revendication n'est apparue qu'après les premières négociations qui ne portaient que sur 10% de revalorisations de ces indemnités. Des demandes qui n'étaient de toute façon pas acceptables pour le gouvernement, a expliqué Jean-Christophe Bouissou, puisque les ISS des pompiers ont déjà été revalorisés de 10% suite à une grève de 2017 et qu'elles dépassent aujourd'hui déjà le niveau des indemnités de sujétion des autres agents du Pays.



Pour le vice-président du Pays, la porte des négociations reste ouverte mais pas pour “céder au chantage et aux intérêts particuliers”. Jean-Christophe Bouissou qui n'a pas hésité à annoncer qu'il avait sensibilisé le représentant de l'État sur la possibilité de prendre des mesures de réquisitions pour permettre au trafic aérien interinsulaire d'être assuré. A quelle échéance ? “C'est entre les mains du haut-commissaire”, a conclu le vice-président.



