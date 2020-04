Les recommandations du Conseil scientifique pour la Polynésie

Tahiti, le 10 avril 2020 – La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, a présenté ce vendredi matin l'avis rendu par le conseil scientifique pour faire à la situation de l’épidémie du Covid-19 dans les territoires d’Outre-mer. Ce conseil a émis trois recommandations spécifiques à la situation dans des territoires ultramarins tels que la Polynésie française, qui viendraient en complément du confinement. Des mesures généralement d’ores et déjà mises en place, mais qui seront approfondies par une utilisation plus systématique des tests.



La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, s’est exprimée ce vendredi matin pour faire le point sur les mesures prises outre-mer au regard de l’avis rendu par le conseil scientifique qui accompagne le gouvernement français dans sa gestion de la crise sanitaire due au coronavirus. Sollicité par la ministre des Outre-mer, le conseil scientifique a formulé, dans un avis rendu mercredi, des recommandations visant à faire face à la propagation de l’épidémie de Covid-19 dans les territoires d’Outre-mer. Le conseil scientifique recommande donc que soient mises en place des mesures en plus du confinement. Des mesures qui soient « adaptées au contexte de chaque territoire et élaborées avec les autorités et les acteurs locaux impliqués ».



Le conseil scientifique avait distingué trois groupes de territoires « qui diffèrent par l’intérêt et la capacité de mise en œuvre de ces mesures ». Mais il avertit que de manière générale, « l’épidémie dans les territoires d’outre-mer va s’aggraver dans les semaines qui viennent ». En ce qui concerne plus précisément la Polynésie française, elle fait partie du 2e groupe, avec la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint Barthélémy, la Martinique, la Guyane, la Réunion et la Nouvelle-Calédonie. Ce groupe de territoires se trouve aux stades 2 et 3 de l’épidémie. Il serait possible d’y « mettre en œuvre des mesures communes, en les adaptant à leurs spécificités ». « Il est considéré que leurs hôpitaux, moyennant renforcement de leurs capacités en lits de réanimation et réorganisation peuvent accueillir les cas graves de Covid-19 », peut-on lire dans l’avis. Trois recommandations sont formulées. Bien que généralement appliquées en Polynésie française, certaines mesures sont décrites de manière plus approfondie.