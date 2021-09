Confinement et couvre-feu maintenus jusqu'au 20 septembre

Tahiti, le 2 septembre 2021 - Une prorogation jusqu'au 20 septembre des mesures de confinement et de couvre-feu en place depuis le 23 août a été confirmée jeudi lors d'une allocation commune des autorités de l'Etat et du Pays. Les établissements scolaires qui devaient rouvrir aux élèves ce lundi, restent fermés pour 15 jours supplémentaires.



Le haut-commissaire Dominique Sorain a confirmé jeudi, lors d’une allocution commune donnée en fin de matinée avec le président Fritch, la prorogation pour deux semaines, jusqu’au 20 septembre, des mesures de restriction de déplacement en place depuis le 23 août. L'allègement de ces mesures sera lié à l'amélioration de la situation sanitaire en Polynésie française, a prévenu le haut-commissaire. Jeudi, les filières Covid du CHPF et des structures de santé périphériques étaient saturées par 380 malades dont 44 en service de réanimation. La collectivité déplore en outre plus de 300 personnes décédées des suites d'une infection par le coronavirus depuis fin juillet dernier. "Nous sommes dans une situation d'urgence et l'urgence c'est de sortir le moins possible" a exhorté le haut-commissaire alors que des consignes ont été données aux services de police et de gendarmerie pour renforcer les contrôles routiers. A ce jour, 21 000 contrôles ont déjà été effectués à ce titre et 900 verbalisations dressées dont 367 pour défaut de présentation d'attestation de déplacement.



Dans l'immédiat, le confinement est ainsi maintenu pour 15 jours supplémentaires chaque jour de la semaine dans les archipels des îles du Vent et des îles Sous-le-Vent, en plus du couvre-feu de 20 heures à 4 heures mis en place sur l’ensemble du territoire.

Les restrictions de déplacement sont également reconduites à l’identique, avec confinement le week-end, dans les communes de Arutua, Fakarava, Gambier, Makemo, Manihi, Napuka, Rangiroa, Takaroa et Tureia. Neuf groupes d'îles des Tuamotu auxquelles vient s’ajouter la communes Hao pour les semaines à venir, a indiqué Dominique Sorain. Des mesures de restriction qui sont également reconduites à l’identique aux Australes à Rurutu et Rimatara, où un confinement est imposé le week-end.



Les écoles restent fermées



De son côté, le président Fritch a confirmé la prolongation pour deux semaines de la fermeture des écoles jusqu'au 20 septembre, avec poursuite des actions de téléenseignement en place pour la continuité pédagogique dans les établissements du 1er et du second degré, depuis le 23 août. Cette rallonge de la période de fermeture des écoles était réclamée avec force par les syndicats enseignants et les représentants des parents d'élèves. A noter que ces 15 jours de fermeture supplémentaires des établissements d'enseignement incluent les congés scolaires prévus du 11 au 19 septembre.



"Notre situation sanitaire est extrêmement préoccupante et fragile" a souligné le haut-commissaire en exhortant la population à poursuive l’effort de vaccination durant cette période de prorogation des mesures de restriction sanitaires. Un appel également relayé par le président du Pays, lors de son allocution. Edouard Fritch qui, questionné au sujet de l’application de la règlementation sur l’obligation vaccinale et alors que plusieurs membres de sa majorité seraient toujours non vaccinés, a confirmé que cette "loi sera appliquée aussi aux élus". Un public soumis de fait à l'obligation vaccinale, puisque au nombre des personnes en contact avec le public comme le stipule la loi du Pays promulguée le 23 août.

Jeudi, les autorités sanitaires comptabilisaient 141 224 Polynésiens ayant reçu au moins une dose de vaccin depuis le 18 janvier dernier, dont 113 873 présentant un schéma vaccinal complet.