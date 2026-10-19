Comptables libéraux, la réforme revient pour corriger ses ratés

Tahiti, le 2 novembre 2026 - Moins d'un an après son adoption, la réforme des comptables libéraux revient à Tarahoi. En voulant ouvrir davantage la profession tout en renforçant les conditions d'exercice, la loi de décembre 2025 avait laissé sur le carreau une soixantaine de professionnels pourtant agréés depuis 2018. Une proposition de loi, examinée mardi après-midi en commission de l'économie, entend corriger le tir en leur permettant de régulariser leur situation. Mais aussi régler plusieurs difficultés apparues dans l'application du texte.
La réforme devait ouvrir de nouveaux débouchés aux diplômés en comptabilité et répondre aux besoins des petites entreprises. Elle avait aussi déclenché une levée de boucliers chez les experts-comptables, inquiets d'une concurrence insuffisamment encadrée. Adoptée le 1er décembre 2025, elle impose désormais un diplôme de niveau bac +3 et cinq années d'expérience professionnelle pour exercer comme comptable libéral.
Problème : ces nouvelles exigences ont également fragilisé les professionnels déjà installés. Une soixantaine de comptables agréés sous le régime de 2018 risquaient de perdre leur autorisation d'exercer, faute de remplir les nouveaux critères. Une situation dénoncée par le Collectif des comptables en péril et relayée à l’assemblée par Nuihau Laurey. Le rapport reconnaît d'ailleurs que la réforme a eu pour effet de les priver d'agrément “sans leur offrir de possibilité de régulariser leur situation”.
C'est le principal correctif porté par Pauline Niva et Élise Vanaa, déjà à l'origine de la réforme. Leur nouvelle proposition prévoit que les comptables et sociétés agréés en 2018 puissent bénéficier d'un nouvel agrément de plein droit, à condition d'en faire la demande et de présenter leur ancien titre. Le calendrier de régularisation devra être précisé par un arrêté pris en conseil des ministres, avec une date limite fixée au 31 décembre 2027.
Les autres angles morts de la réforme
Le texte ouvre également une dérogation aux professionnels titulaires d'un diplôme de niveau bac ou supérieur, justifiant d'au moins huit années d'expérience en Polynésie. Autre changement : les années exercées comme comptable libéral seront désormais reconnues, alors que la loi ne retenait jusqu'ici que l'expérience salariée.
Les ajustements ne s'arrêtent pas là. La proposition précise les conditions d'honorabilité, impose une justification annuelle de l'assurance professionnelle et clarifie les procédures de sanction. Elle revoit également plusieurs règles de fonctionnement de la chambre des comptables libéraux, dont le premier conseil a été élu en janvier dernier.
Le Cesec a rendu un avis favorable en août. Une réunion organisée le 23 septembre avec les professionnels a également fait apparaître un “large consensus” sur la nécessité de régulariser les anciens agréés, même si des divergences persistent sur les conditions d'accès à la profession. Les deux élues d’A Fano Ti’a assurent ne pas vouloir remettre en cause la réforme, mais simplement en corriger les “effets non recherchés”. Reste qu'à peine onze mois après son adoption, il leur faut revoir leur copie. Et réparer les dégâts d'une loi censée, précisément, sécuriser la profession.
La réforme devait ouvrir de nouveaux débouchés aux diplômés en comptabilité et répondre aux besoins des petites entreprises. Elle avait aussi déclenché une levée de boucliers chez les experts-comptables, inquiets d'une concurrence insuffisamment encadrée. Adoptée le 1er décembre 2025, elle impose désormais un diplôme de niveau bac +3 et cinq années d'expérience professionnelle pour exercer comme comptable libéral.
Problème : ces nouvelles exigences ont également fragilisé les professionnels déjà installés. Une soixantaine de comptables agréés sous le régime de 2018 risquaient de perdre leur autorisation d'exercer, faute de remplir les nouveaux critères. Une situation dénoncée par le Collectif des comptables en péril et relayée à l’assemblée par Nuihau Laurey. Le rapport reconnaît d'ailleurs que la réforme a eu pour effet de les priver d'agrément “sans leur offrir de possibilité de régulariser leur situation”.
C'est le principal correctif porté par Pauline Niva et Élise Vanaa, déjà à l'origine de la réforme. Leur nouvelle proposition prévoit que les comptables et sociétés agréés en 2018 puissent bénéficier d'un nouvel agrément de plein droit, à condition d'en faire la demande et de présenter leur ancien titre. Le calendrier de régularisation devra être précisé par un arrêté pris en conseil des ministres, avec une date limite fixée au 31 décembre 2027.
Les autres angles morts de la réforme
Le texte ouvre également une dérogation aux professionnels titulaires d'un diplôme de niveau bac ou supérieur, justifiant d'au moins huit années d'expérience en Polynésie. Autre changement : les années exercées comme comptable libéral seront désormais reconnues, alors que la loi ne retenait jusqu'ici que l'expérience salariée.
Les ajustements ne s'arrêtent pas là. La proposition précise les conditions d'honorabilité, impose une justification annuelle de l'assurance professionnelle et clarifie les procédures de sanction. Elle revoit également plusieurs règles de fonctionnement de la chambre des comptables libéraux, dont le premier conseil a été élu en janvier dernier.
Le Cesec a rendu un avis favorable en août. Une réunion organisée le 23 septembre avec les professionnels a également fait apparaître un “large consensus” sur la nécessité de régulariser les anciens agréés, même si des divergences persistent sur les conditions d'accès à la profession. Les deux élues d’A Fano Ti’a assurent ne pas vouloir remettre en cause la réforme, mais simplement en corriger les “effets non recherchés”. Reste qu'à peine onze mois après son adoption, il leur faut revoir leur copie. Et réparer les dégâts d'une loi censée, précisément, sécuriser la profession.