Commune de Taiarapu-ouest: Appel d'offre pour la fourniture de carburants et lubrifiants, exercices 2018, 2019 et 2020

1. DÉNOMINATION DE LA COLLECTIVITÉ QUI PASSE LE MARCHÉ: COMMUNE DE TAIARAPU-OUEST



2- MODE DE PASSATION DU MARCHÉ

Appel d’offres ouvert passé en application des articles 295 à 300 du code

des Marchés Publics applicables aux communes de la Polynésie Française

(C.M.P –Edition 1989)



3- OBJET DU MARCHÉ

Fourniture de carburants et lubrifiants, exercices 2018, 2019 et 2020



4- MODALITÉS D’OBTENTION DES DOSSIERS

Le dossier pourra être obtenu gratuitement sur demande adressée à monsieur

le Maire de la commune de Taiarapu-Ouest.



5- LIEU, DATE ET HEURE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES

Mairie de Vairao le vendredi 9 février 2018 avant 12h.



6- DÉLAI PENDANT LEQUEL LE SOUMISSIONNAIRE RESTE ENGAGÉ PAR SON OFFRE

90 jours



7-CRITÈRES QUI SERONT UTILISÉS POUR LE JUGEMENT DES OFFRES

Les critères énumérés à l‘article 300 du Code des marchés publics.



8- JUSTIFICATIONS À PRODUIRE TOUCHANT LES QUALITÉS ET LES CAPACITÉS EXIGÉES DES CANDIDATS

Références de prestations similaires des deux dernières années

Etat du personnel et du matériel de l’entreprise.



9- RETRAIT DES DOSSIERS

Bureau du Maire de la commune de la Taiarapu-Ouest, mairie de Vairao.

Tél :40 54 81 13 auprès de madame FAURE Rose-Mairy



10- DATE D’ENVOI DE L’APPEL D’OFFRES À LA PUBLICATION CHARGÉE DE L’INSERTION

Le 10/01/2018 pour publication les 13, 15 et 16 janvier 2018.



Le Maire :TAVAEARII Wilfred