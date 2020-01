Comment donner une procuration si vous ne pourrez pas aller voter aux municipales

Tahiti, le 10 janvier 2020 -Le code électoral français prévoit que, pour les élections municipale, il faudra obligatoirement se rendre à son bureau de vote. Pas de vote par correspondance ou par internet. Il reste donc une seule possibilité d'exprimer son choix pour les citoyens trop éloignés de leur commune, hospitalisés, en prison ou en formation aux dates de l'élection : le vote par procuration.Il s'agit de donner le droit de voter à votre place à un citoyen inscrit sur les listes électorales de la même commune que vous. Il n'a pas besoin d'être au même bureau de vote. Il n'y a pas non plus de date limite pour établir la procuration... A part le temps de transférer la paperasse jusqu'à votre mairie. Donc ne traînez pas trop.La procédure est relativement simple, sauf qu'il faudra vous déplacer en personne dans une brigade de gendarmerie, à la direction de la sécurité publique à Papeete (DSP) ou au Tribunal de première instance (TPI).Pour établir leur procuration, les électeurs doivent simplement se munir d’une pièce d’identité. Une fois à la police, à la gendarmerie ou au tribunal, ils rempliront un formulaire Cerfa (disponible sur place ou téléchargeable sur le site Internet du Haut-commissariat ) et l'administration se chargera du reste. Vous pouvez choisir de donner procuration pour les deux tours ou pour n'importe lequel des deux tours. Vous pouvez aussi donner procuration pour une période allant jusqu'à un an (au cas où il faille revoter).Notez que l'administration ne préviendra pas la personne à qui vous avez donné la procuration. Pensez donc bien à l'avertir (et à lui dire pour qui vous souhaiteriez voter, même s'il n'a aucune obligation légale de respecter votre souhait une fois dans l'isoloir).Chaque citoyen français a droit à une seule procuration établie en France, et une deuxième le cas échéant établie depuis l'étranger.