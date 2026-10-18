"Comme si on avait eu la guerre" : Paris se réveille sidéré après les violences

Devant, un abribus a volé en éclats.

En short, t-shirt orange, une queue de cheval dépassant de sa casquette, Anita Gras poursuit son jogging en slalomant entre les bris de verre dans la pénombre de l'aube et lâche un terme ordurier à l'adresse des casseurs.

"On n'a jamais vu une telle violence", ajoute-t-elle, affirmant que des lycéens ont participé aux dégradations et aux pillages.

A Paris, comme dans plusieurs villes de France, les violences et les pillages ont éclipsé la mobilisation samedi contre "la vie chère", même si dans d'autres quartiers la manifestation s'est déroulée dans le calme.

De nouveaux incidents ont éclaté dimanche, place de la République, un lieu emblématique de la capitale autour duquel des affrontements ont opposé plusieurs heures durant des centaines de personnes aux forces de l'ordre.

Des projectiles ont été jetés contre les policiers, qui ont répondu par des grenades assourdissantes et lacrymogènes avant de charger. Les pompiers sont également intervenus pour éteindre des feux sur la chaussée.

Samedi, "ils sont entrés dans la boutique Asics, une paire de baskets coûte 200 euros (...). Ils sont restés dans le quartier jusqu'à 1H00 du matin. On a eu peur qu’ils nous lancent quelque chose", raconte Mme Gras.

En plein chaos, elle a dû aller chercher son fils, employé dans une boutique du quartier fortement touchée par les dégradations.

"C'est comme si on avait eu la guerre", se désole Mehmet Ozden, un ancien couturier de 78 ans d'origine turque, qui habite boulevard Sébastopol, une grande artère du centre de Paris, depuis qu'il est arrivé en France en 1970 "quand de Gaulle était encore vivant".

Il promène son chien qui "a eu trop peur" samedi soir. "On a dû rentrer". "C'est nous qui paierons tout ça. C'est inacceptable. La France n'est plus comme avant", soupire le retraité.