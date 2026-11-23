

Climat : indignation et appels aux réformes après le "terrible" échec de la COP31

Antalya, Turquie, le 23 novembre 2026. Après le "terrible" échec de la COP31 sur le climat dimanche en Turquie, les inquiétudes et les questionnements se sont multipliés lundi quant à la capacité de la communauté internationale à agir face au réchauffement.





Malgré ce "terrible" échec, il est "absolument crucial que le multilatéralisme reste en vie" pour lutter contre le réchauffement climatique, a ainsi exhorté l'Union européenne lundi. Cette COP n'a "malheureusement pas été à la hauteur. Cela ne nous empêche pas de rester attachés à ce processus et déterminés à y prendre toute notre part", a-t-elle assuré.



Après 49 heures de prolongation, une durée sans précédent dans l'histoire des conférences de l'ONU sur le climat, les 200 participants ont en effet quitté Antalya sans compromis après le rejet par l'Union européenne et d'autres pays d'un projet de décision finale omettant les énergies fossiles.



Le Panama, les îles Marshall, le Vanuatu ou Belize ont aussi affiché la même détermination.



Pékin a exprimé sa déception tout en jugeant "irréversible la tendance mondiale à la transition verte et bas carbone", selon un porte-parole des Affaires étrangères chinoises, Guo Jiakun. La Chine, avec ses 1,4 milliard d'habitants, est le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre, devant les États-Unis, l'Inde et l'Union européenne.



La COP31 "a été prise en otage par des États pétroliers", a dénoncé le ministre irlandais du Climat, Darragh O'Brien, dont le pays assure la présidence tournante de l'UE.



Le projet se contentait d'une discrète allusion au résultat de la COP28 de Dubaï, qui, en 2023, avait pour la première fois appelé à une transition hors du pétrole, du charbon et du gaz.



Des nations du Pacifique, d'Europe ou d'Amérique latine n'ont cessé de réclamer ces derniers jours une mention explicite des énergies fossiles dans le texte final. Mais les producteurs d'hydrocarbures, Arabie saoudite en tête, s'y opposent.

Consensus "Il est scandaleux qu'une poignée de pétro‑États ait un droit de veto sur toute mention des énergies fossiles", s'est indigné l'ancien vice-président américain Al Gore sur X. Le démocrate, auteur du documentaire "Une vérité qui dérange", a appelé à "une réforme profonde" du fonctionnement des COP.



La règle est le consensus des quelque 200 pays participants, si bien que l'opposition d'un seul peut bloquer une décision.



Malgré deux semaines de négociations intenses, la COP31 n'a réussi à entériner que des textes techniques. Le président turc de la COP31, Murat Kurum, a dû reconnaître son échec à faire adopter la proposition de déclaration politique qu'il avait préparée avec la présidence australienne des négociations, et qui devait faire office de principal résultat de la conférence.



Celle-ci a été la plus longue des COP Climat et son issue, qui a rappelé l'échec retentissant de la COP15 à Copenhague en 2009, alimente des appels, déjà nombreux, à une réforme du fonctionnement des COP.



"Ce moment, après l’été que le monde vient de vivre, exigeait de l’ambition. Au lieu de cela, on nous a présenté un accord qui constitue un pas en arrière en matière de climat et nous n’avons pas pu le soutenir", a expliqué le Premier ministre britannique Andy Burnham lundi devant les députés. Il a ajouté "réfléchir à la manière dont le Royaume-Uni, alors qu’il assumera la présidence du G20 l’année prochaine, pourra reconstruire le leadership mondial en matière de climat".



"Le monde ne peut pas se permettre que cela se reproduise", a jugé le chef de l'ONU Climat, Simon Stiell.



Les attentes étaient limitées avant ce grand rendez-vous onusien. Un accord substantiel était rendu d'autant plus compliqué par la flambée des prix de l'énergie liée à la guerre au Moyen-Orient. Et en l'absence, une nouvelle fois, des États-Unis.



"Il est évident que nous traversons une période difficile sur le plan géopolitique. C'est la réalité", a concédé le Premier ministre australien Anthony Albanese, dont le pays coprésidait la conférence, tout en soulignant l'importance de la question climatique pour les États insulaires du Pacifique: "Pour être crédible, la condition première est l'action sur le changement climatique".

Electricité et financements La planète subit toujours davantage les effets du réchauffement d'origine humaine, entre des crues meurtrières au Népal et des vagues de chaleur en Europe, et le franchissement du seuil de 1,5°C est désormais certain.



Au cœur de la discorde également, la demande inscrite dans le texte d'accélérer le recours aux technologies de captation, utilisation et stockage du carbone, promues par les entreprises pétro-gazières.



Le projet de décision contenait aussi l'objectif d'augmenter "la part de l'électricité dans la consommation finale totale d'énergie à 35 % à l'échelle mondiale d'ici 2035", associé à des efforts pour accroître le recours à une "énergie propre".



Les Européens avaient prévenu avant la COP qu'ils n'avaient aucunement l'intention d'apporter des financements supplémentaires mais simplement d'assurer des engagements passés.

Rédigé par AFP le Lundi 23 Novembre 2026 à 08:07 | Lu 132 fois





