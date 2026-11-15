

Clap de fin pour Tefana en Coupe de France

Tahiti, le 15 novembre 2026 - L’équipe tahitienne n’a pas réussi à réaliser l’exploit, samedi soir, face à la formation professionnelle de l’US Thionville Lusitanos (Ligue 3). Le club de Faa’a s’est incliné sur le score de 4 à 0 devant son public au stade Louis-Ganivet à l’occasion du 7e tour de la Coupe de France.



Le miracle n’a pas eu lieu pour l’AS Tefana. Le club de Faa’a espérait tirer parti de la magie de la Coupe de France pour renverser la montagne de Thionville Lusitanos (Ligue 3). Un dénouement rêvé par l’ensemble des spectateurs tahitiens présents, samedi soir, au stade Louis-Ganivet. Malheureusement, la réalité du terrain a vite rattrapé le champion en titre du fenua.



Pour cette grande soirée, les joueurs de Tefana, qui ont exceptionnellement délaissé leur maillot jaune et vert afin d’arborer un tricot blanc, se sont retrouvés face à un défi immense contre une équipe professionnelle. Technique, physique, tactique… Le fossé était trop grand pour la formation polynésienne qui s’est inclinée sur le score de 4 à 0.



Un résultat “logique” au vu de la physionomie de la rencontre concède l’entraîneur de Tefana, Efrain Araneda : “On savait que ça allait être très difficile face à cette équipe de l’US Thionville. Je suis content de ce qu’on montré les gars qui ont tout donné sur le terrain. Le seul regret c’est qu’on ne s’est pas préparé comme il le fallait avec les départs de certains de nos joueurs en sélection U19 ou au beach soccer”.





Thionville prend le match en main La mission était claire pour l’escouade tahitienne au moment du coup d’envoi donné par l’arbitre de Ligue 1 Ruddy Buquet. Regroupés dans leur propre moitié de terrain, les joueurs de Tefana se sont serré les coudes afin de repousser les multiples assauts des Mosellans. Un plan de jeu qui aura tenu pendant 20 minutes à la suite de l’ouverture du score de l’US Thionville Lusitanos par l’intermédiaire de Kylian Tubio.



Tandis que nos ‘aito avaient dû mal à se montrer dangereux en contre, les montants ont sauvé à deux reprises l’AS Tefana. Mais l’efficacité des professionnels a frappé à nouveau. Une erreur de relance dans la défense tahitienne profite au numéro 9 adverse, Alexis Gouletquer, qui ne s’est pas fait prier pour signer le but du break depuis le point de penalty (2-0, 29e). Les visiteurs ont même triplé la mise et tué le suspense juste avant la pause grâce à une tête splendide d'Enzo Montet (3-0, 40e). “On a eu un peu de nervosité et de pression en première période”, constate Efrain Araneda.



Au retour des vestiaires, les joueurs de Tefana ont montré d’autres intentions. Ce sont d’ailleurs les Polynésiens qui se sont procuré la meilleure occasion en contre, mais le portier mosellan a sorti une parade réflexe sur sa ligne.



Un avertissement sans frais pour Thionville Lusitanos qui a eu quelques difficultés à relancer la machine. Finalement, les pensionnaires de Ligue 3 sont parvenus à alourdir l’addition au tableau d’affichage en fin de match avec un but de Simon Kalambayi (4-0, 80e).



“Ils ont été vaillants” Le score en restera là malgré les ultimes tentatives tahitiennes jusqu’au bout du temps additionnel. Un état d’esprit combatif salué par le tacticien adverse Julien François : “Ils ont été vaillants ! En deuxième mi-temps, ils ont remis un surplus d’agressivité peut-être parce qu’il était un peu énervé de leur 45 premières minutes. C’était une belle rencontre”, conclut l’entraîneur mosellan qui se prépare à affronter Orléans dès la semaine prochaine en championnat.



L’US Thionville Lusitanos valide donc ainsi son billet pour le 8e tour de la Coupe de France. Elle défiera au prochain tour un autre club de Ligue 3, Bourg-en-Bresse Péronnas, vainqueur d’une formation de Régional ce week-end.



De son côté, l’AS Tefana doit retourner sur les pelouses dès ce week-end face à Pirae. Une victoire permettrait aux Jaune et Vert de rester au contact du podium au classement.





Rédigé par Valentin Fleury le Dimanche 15 Novembre 2026 à 12:03 | Lu 345 fois



