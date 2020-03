Circulation restreinte entre le Nord et de Sud de Tahiti

Tahiti, le 28 mars 2020 - Seuls les déplacements pour motifs impérieux, urgents et grave sont autorisés entre la zone urbaine de Papeete et les communes rurales de l'île, rappelle le Haut-commissariat dans un communiqué diffusé samedi. Des contrôles sont placés à l'entrée de Papenoo et de Papara.



La circulation n’est pas bloquée mais les contrôles des forces de l'ordre seront renforcés entre la zone sud de l'île et la zone urbaine de Tahiti, notamment au niveau de Papenoo et de Papara rappelle le Haut-commissariat dans un communiqué diffusé samedi.



Afin de limiter la propagation du coronavirus et alors qu'un malade du Covid-19 est recensé à Papara depuis la semaine dernière et un à Tarava identifié samedi, seuls les déplacements pour motifs impérieux, urgents et grave (professionnel, santé, familial) seront autorisés sur présentation de la nouvelle attestation obligatoire avec une pièce d’identité.sur présentation de la nouvelle attestation obligatoire avec une pièce d’identité.



L’objectif de ces restrictions à la circulation est de répondre à l’évolution et l’urgence de la situation sanitaire en mettant tout en œuvre pour empêcher de nouvelles contaminations.



A défaut, les forces de l’ordre appliqueront rigoureusement les sanctions financières et pénales prévues aux contrevenants.