Cinq blessés dans un accidents à Batipol Api

Tahiti, le 13 mars 2024 - Cinq blessés dont deux gravement touchés étaient recensés hier dans un accident qui a touché l’entreprise Batipol Api à Faa’a.





Selon nos informations recueillies sur place, les employés de la société étaient en train de prendre en charge des plaques de marbre d’un container quand ces dernières leur seraient tombées dessus.



Les pompiers et les gendarmes de Faa’a ont été dépêchés sur place pour prendre en charge les victimes.



Peu avant, des proches et des voisins, témoins de l’accident, s’étaient précipité pour venir en aide aux salariés. “Une dizaine de plaques leurs seraient tombé dessus”, expliquait hier le chef de la police municipale de Faa’a.



L’inspection du travail ainsi que des inspecteurs de la CPS se sont aussi présentés puisque cet incident est intervenu dans le cadre du travail de ces employés de la société de vente et de location de matériels de BTP.