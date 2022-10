Cédrik Robin, champion polynésien du pâté-croûte

Tahiti, le 10 octobre 2022 – La première édition de sélections officielles en Polynésie pour le “championnat du monde de pâté-croûte” a eu lieu au lycée hôtelier de Punaauia, ce lundi. C’est Cédrik Robin du Hei restaurant qui a été sélectionné pour participer à la grande finale du championnat du monde, prévue à Lyon le 5 décembre prochain.



L’année dernière, Cyril Krieg s’était imposé grand gagnant du galop d’essai du championnat de pâté-croûte en Polynésie : l’édition test “numéro zéro”. Cette année, pour la première édition des sélections officielles polynésiennes pour le championnat du monde de cette spécialité culinaire, a été organisée au lycée hôtelier de Punaauia ce lundi. Le grand gagnant, Cédrik Robin, est désormais inscrit pour la grande finale et doit représenter la Polynésie à Lyon, le 5 décembre prochain.



Pour l’occasion, le meilleur ouvrier de France, Didier Massot, a été désigné pour présider le jury aux côtés de sept autres membres. C’est au travers d’une dégustation à l’aveugle de deux pâtés en croûte par candidat, qu’ils ont évalué les six chefs concourants : Paul Daniel, du Four Seasons Bora Bora ; Raphaël Guillez, de Nui Bistro Bon ; Marc Lintanf, de ML l’expérience culinaire ; Teva Teihotaata, du Bouchon Lyonnais et de Noix de Coco ; Cédrik Robin, du Hei restaurant et gagnant du titre du "plus beau pâté-croûte" de l’édition "numéro zéro" de 2021 ; et enfin Cyril Krieg, du Calistro et gagnant de l’édition "numéro zéro" de 2021. Les concurrents ont été notés sur 200 points en fonction de quatre critères principaux : 20 points pour la présentation ; 30 pour la dégustation de la gelée ; 30 pour la dégustation et la cuisson de la pâte ; et 120 pour l’ensemble (en matière d’équilibre de goûts, de cuisson, etc.). Liberté était laissée aux chefs quant au choix de leurs ingrédients, à l’exception de la truffe qui était le seul non autorisé lors de cette épreuve. Reste que le président du jury, Didier Massot, a souhaité que les chefs restent fidèles au traditionnel pâté-croûte, même s’il n’a pas exclu l’originalité de la création. Lors de la soirée, 120 convives ont pu déguster les pâtés en croûte des candidats, ainsi que celui du chef Pierre-Olivier Grüber du lycée hôtelier, préparé en hors compétition.



Un incontournable de la cuisine française au sujet duquel Didier Massot a prévu de donner une master class à l’attention de six apprentis du lycée hôtelier, ce mercredi. L’un d’entre eux sera d’ailleurs sélectionné ultérieurement lors d’un concours au lycée hôtelier de Punaauia. Il aura, lui aussi, l’opportunité de participer à un championnat du monde de pâté-croûte en catégorie apprenti, en même temps que le champion polynésien du pâté-croûte fraîchement élu.





“Incontournable de la gastronomie mondiale”





Le pâté-croûte (ou pâté-croûte en champenois) est préparé à base de farce de viande cuite et de pâté cuit, et comporte de la gelée à son sommet, dans une pâte feuilletée ou une pâte brisée. Cette charcuterie pâtissière est habituellement servie en hors-d’œuvre ou en entrée froide.



Lancé en 2009 par la confrérie du pâté-croûte, le championnat du monde de pâté-croûte est l’occasion de “faire découvrir ce produit dans le monde”, explique Didier Massot, meilleur ouvrier de France et président du jury de la sélection en Polynésie. “Grâce à ce concours, le pâté-croûte est devenu un incontournable de la gastronomie mondiale.” Initié par deux Lyonnais, le championnat de pâté-croûte a aujourd’hui pris de l’ampleur puisque des sélections officielles sont organisées en Europe, aux États-Unis, au Canada, au Japon et aujourd’hui en Polynésie. Amandine Launois, directrice de l’agence Redsoyu, explique tout l’intérêt d’organiser des sélections officielles au fenua : “Si on a voulu avoir une sélection ici, c’est parce que l’on a senti qu’il y avait un réel engouement chez nos chefs autour du pâté-croûte. […] C’est intéressant de puiser de l’inspiration ailleurs et de promouvoir le produit ici. C’est encore un marché de niche, mais le sujet du pâté-croûte commence à se développer.” De fait, depuis l’édition test “numéro zéro” de l’année dernière, le pâté-croûte est progressivement reconnu au fenua, puisqu’il est présenté au menu de quelques restaurants ou commandé auprès des traiteurs qui en proposent.



Rédigé par Meleana CHE FAT le Lundi 10 Octobre 2022 à 22:15 | Lu 357 fois