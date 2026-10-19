

“Ce n'est pas encore la journée noire”

Tahiti, le 22 octobre 2026 - Air Tahiti annonçait ce jeudi, au premier jour de grève, qu’une quarantaine d’employés sur les 1 600 de la compagnie étaient grévistes. Ces derniers, de leur côté, pointent du doigt la compagnie qui veut minimiser le taux de participation en comptabilisant la totalité des salariés. “Ce n'est pas encore la journée noire”, assurent-ils.



Le mouvement social a débuté ce jeudi matin chez Air Tahiti. Quatre “corporations” étaient concernées : les pistards internationaux et domestiques, les chefs d’équipe, les agents de ménage et le personnel navigant commercial.



La responsable marketing de la compagnie aérienne, Vanessa Siu, indique que “sur les 1 600 employés d’Air Tahiti, il y en a près d’une quarantaine qui sont en grève (…) dont la moitié de ces personnes sont des personnels navigants commerciaux”.



De son côté, Cyril Le Gayic de la CSIP explique que “la comptabilisation du nombre de grévistes se fera à partir de demain vendredi”.



Les grévistes contestent en effet la manière dont la compagnie aérienne présente les chiffres. Et d’ajouter : “Ce n'est pas encore la journée noire parce que c'est le début de la grève. Il faut attendre demain pour savoir vraiment combien ça fera par service concerné. Je dis bien par service concerné, parce qu'ils vont prendre le chiffre de l'ensemble des employés pour dire que ça ne représente que 2,5 % de la compagnie”.

Trois vols annulés La responsable marketing d’Air Tahiti explique que jeudi, trois vols ont été annulés sur les 28 programmés. Un vol à destination de Aratika, le second de Rangiroa à Mataiva et “ malheureusement un troisième (…) qui est un charter scolaire à destination de Rangiroa, Kaukura et Niau”.



Cyril Le Gayic se veut rassurant : “Pour les charters scolaires, on fera quelque chose”. Idem pour la Hawaiki Nui Va’a dont la tenue est encore incertaine : “S'ils ne peuvent pas prendre l’avion, il y a les bateaux”.



Air Tahiti invite les passagers à se rendre sur le site internet de la compagnie. “Sur ‘Gérer ma réservation’, ils peuvent voir le statut de leur vol, même deux heures avant leur départ. Ils pourront être tenus informés en temps réel.”



Rappelons que le préavis de grève a été signé par la CSIP, O oe to ‘oe rima et le Syndicat du personnel navigant commercial d’Air Tahiti (Spencat) à Air Tahiti. Aucune rencontre n’a eu lieu ce jeudi.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Jeudi 22 Octobre 2026 à 22:02 | Lu 298 fois



