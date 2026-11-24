

CAN-2025 : devant le TAS, le Sénégal récupère son titre aux dépens du Maroc

Lausanne, Suisse, le 24 novembre 2026. Dix mois après une finale chaotique, les Lions de la Teranga sont bien champions d'Afrique : le Tribunal arbitral du sport (TAS) a donné raison "à l'unanimité" au Sénégal, lui rendant mardi le titre acquis sur le terrain lors de la CAN-2025 aux dépens du Maroc, qui avait été sacré sur tapis vert.





La juridiction suprême du sport siégeant à Lausanne a donc invalidé le raisonnement du jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF), qui le 17 mars dernier avait déchu le Sénégal de son titre pour couronner le Maroc, après une finale émaillée d'incidents mais qui était allée à son terme.



Saisi par la Fédération sénégalaise de football (FSF), le TAS "estime que l'arbitre n'a commis aucune erreur de droit" en ordonnant la reprise du jeu après les incidents.



"Les règles de la CAF (qui auraient donné un forfait du Sénégal, NDLR) se seraient appliquées si l'arbitre avait sifflé l'arrêt définitif de la partie, ce qui aurait entraîné la défaite du Sénégal, mais cela n'a pas été le cas", a ajouté l'instance par la voix de son directeur général Matthieu Reeb.



En réaction, la CAF a simplement déclaré "respecter la décision" du TAS et "prendre toutes les mesures nécessaires" pour la faire respecter.



La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a rapidement réagi en affirmant dans un communiqué vouloir "engager toutes les procédures légales nécessaires afin de contester" la décision du TAS.



Le tribunal de Lausanne "a rendu justice au sport", s'est au contraire félicité le président de la FSF, Abdoulaye Fall.



Cette décision "nous remplit de joie" a réagi Sadio Mané, le capitaine sénégalais qui avait fait revenir ses coéquipiers sur la pelouse, saluant "les efforts et les sacrifices que chacun a consentis pour cette deuxième étoile".



Le 18 janvier à Rabat, le Sénégal avait été sacré champion d'Afrique, son deuxième titre après 2021, en dominant le Maroc (1-0) au bout de la prolongation et du chaos : contestant un penalty accordé aux Marocains dans le temps additionnel, une grande partie des joueurs sénégalais avaient quitté le terrain.



Après un quart d'heure d'interruption, le match avait repris - Brahim Diaz manquant le pénalty accordé au Maroc -, et il avait été mené à son terme par l'arbitre congolais, Jean-Jacques Ndala.

- Arbitre souverain - Après une décision en première instance qui avait prononcé des sanctions disciplinaires sans remettre en cause le résultat du match, le jury d'appel de la CAF, saisi par la fédération marocaine, avait prononcé le 17 mars la défaite par forfait du Sénégal, sur un score de 3-0.



Il s'était référé aux articles 82 et 84 du règlement de la CAN qui interdisent de "quitter le terrain avant la fin réglementaire du match sans l'autorisation de l'arbitre".



La FSF avait dénoncé "le braquage administratif le plus grossier de l'histoire de notre sport", présentant même le trophée aux supporters de sa diaspora fin mars lors d'un match au Stade de France, avant de se tourner vers le TAS.



Cette décision est dans la lignée de la jurisprudence sur la "doctrine du terrain de jeu", ne remettant pas en cause les décisions sportives d'un arbitre, sauf en cas de corruption ou de mauvaise foi avérées.



"L'objectif est de préserver l'intérêt des compétitions, expliquait à l'AFP en octobre Thibault Ulrich, chercheur en droit du sport à l'Université de Lausanne. Leur résultat doit être décidé sur le terrain et sur le moment, pas par des juges a posteriori."



Devant la presse, le directeur général du TAS Matthieu Reeb a souligné le caractère inédit de ce dossier. "C'est la première fois que nous devons statuer au sujet du sort d'une finale continentale. Donc forcément, la décision dépasse tout ce qu'on a connu jusqu'ici", a-t-il dit, avant d'ajouter : "après, la question juridique n'est peut-être pas aussi complexe que ce qu'on a bien voulu écrire. Les arbitres sont unanimes".

Vers un recours marocain Le dossier de la CAN-2025 n'est cependant pas totalement tranché sur le plan juridique.



Juste avant la décision de mardi, le Maroc a adressé un courrier officiel au TAS, dénonçant un "incident" visant un des juges arbitres, l'Allemand Ulrich Haas, accusé d'avoir eu un contact dimanche avec le président de la fédération sénégalaise Abdoulaye Fall.



"La commission responsable de ces demandes de récusation a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments à ce stade pour reporter la notification de la sentence", a rétorqué le TAS.



La fédération marocaine devrait donc réaliser un recours auprès du tribunal fédéral suisse, qui ne juge pas sur le fond mais intervient sur des questions de procédure.



Des précédents existent : en 2020, le tribunal fédéral avait annulé une sanction du TAS visant le nageur chinois Sun Yang, un juge-arbitre italien ayant fait preuve de partialité à l'égard de la Chine dans des messages postés sur X. Revenu devant le TAS, le nageur avait tout de même écopé d'une lourde sanction.

Rédigé par AFP le Mardi 24 Novembre 2026 à 10:53 | Lu 119 fois





