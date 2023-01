Budget du CHPF : “On ne demande pas plus de 3% du budget total du pays”

Tahiti, le 18 janvier 2023 - L’intersyndicale était attendue ce matin au siège de la présidence, pour tenter d’établir une entente autour du budget de l’hôpital. Le ministre de la Santé, Jacques Raynal, et le ministre des Finances, Yvonnick Raffin, ont annoncé l’examen d’un collectif budgétaire portant sur 2,4 milliards de Francs. Pour Mireille Duval, secrétaire générale du syndicat majoritaire du CHPF, il ne s'agit que d'une solution “à court terme”.



Le ministre des Finances, Yvonnick Raffin, et le ministre de la Santé, Jacques Raynal, se sont entretenus mercredi matin à présidence avec l’intersyndicale et la directrice générale du CHPF, Claude Panero. Au cœur des débats, le budget de l’hôpital. Au sortir du conseil d’administration du CHPF, jeudi dernier, l’intersyndicale s’était fermement opposée au budget proposé. Le lendemain, un préavis de grève avait été déposé par les différents syndicats hospitaliers pour manifester leur mécontentement.

Lors de la réunion mercredi matin, les deux ministres ont annoncé qu’un collectif budgétaire sera présenté à l’assemblée le 23 février prochain. Il devrait permettre de “combler tous les déficits de l’hôpital, et d’abonder le budget de l’établissement”, précise le ministre de la Santé. Le ministre des Finances a précisé que cette dotation “exceptionnelle” pèsera 2,4 milliards. Pour le budget au long terme, le ministre de la Santé affirme qu’il est toujours soumis “à la réorganisation du CHPF”. Le Pays devrait faire appel à un cabinet spécialisé pour mener une “étude capacitaire”. L’objectif est de cibler les besoins de chaque service du CHPF. “Cette étude sera neutre et correspondra très probablement à ce qui a déjà été fait par le personnel. Pour l’instant, on règle les financements de 2023 parce que c’est l’urgence. Ensuite, on pérennisera les financements sur 2024 et 2025”, a affirmé Jacques Raynal.

La séance a finalement été interrompue un peu plus d’une heure après son commencement, Yvonnick Raffin et Jacques Raynal étant attendus au Conseil des ministres. La séance doit reprendre à 15 heures.

L’intersyndicale mitigée L’avis de l’intersyndicale était mitigé au sortir de cette rencontre avec les ministres. Mireille Duval, secrétaire générale du syndicat SPCHDT CSTP-FO, majoritaire au CHPF, a admis que l’aide de 2,4 milliards de Fcfp débloquée par le Pays “va faire du bien au CHPF”. Mais le spectre de la grève ne semble pas s’éloigner. “Vous pensez que la grève s’éloigne quand on nous propose quelque chose à court terme. Les contraintes du Pays, on les comprend. Mais si une nouvelle épidémie vient à se présenter, comment on fait ? Est-ce qu’on dit au patient qu’on ne peut pas le soigner parce qu’on n'a pas reçu le budget suffisant ? La secrétaire générale a aussi remis en cause l’utilité de faire intervenir un cabinet spécialisé pour récolter des données analytiques au CHPF. “On a plein de rapports, de l’inspection générale des affaires sociales, de la Chambre territoriale des comptes de la Polynésie française, etc. Mais non, on va encore dépenser alors qu’on n'a pas un rond. Ça fait deux ans qu’on parle de la refonte des services de l’hôpital. Notre programme a même déjà été évalué par notre direction”, s’est-elle agacée.



“Le Pays à un budget total de 162 milliards, on demande juste 3% de ce budget. Est-ce que c’est le plomber, ce budget ? Je crois qu’aujourd’hui il faut se poser les bonnes questions. Les 2,2 milliards débloqués par la CPS ne vont rien changer. À la fin de l’année, on se retrouvera encore avec un déficit budgétaire. Aujourd’hui, il faut que le Pays réfléchisse bien pour établir le budget. Il lui appartient de prendre cette responsabilité pour la santé de la population, et j’espère qu’ils entendront que notre demande est très justifiée. On n’a pas l’intention d’utiliser ces fonds à des fins personnelles, c’est pour les patients”, a conclu Mireille Duval, toujours sur le ton de l’exaspération.

