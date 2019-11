Brigitte Bardot contre les "mangeurs de chiens" en Polynésie

Mangeurs de chiens ! pic.twitter.com/Wpi7BJQLJG

"Je tiens à vous rappeler le scandale qui depuis des années entache la Polynésie. Il s’agit de la cynophagie, autrement dit le trafic et la consommation de viande de chiens pourtant interdite depuis 1959", a indiqué Brigitte Bardot dans une lettre ouverte adressée lundi à Dominique Sorain, haut-commissaire de la République.La célèbre actrice a souhaité réagir suite à la lecture du magazine Tahiti Pacifique de septembre dernier, où huit pages sont consacrées à "ces mangeurs de chiens".Fervente défenseur de la cause animale, Brigitte Bardot interpelle ainsi le représentant de l'Etat sur la nécessité "de réagir fermement et de mettre un terme définitif à ce scandale en rétablissant l’autorité de la loi. Il est inadmissible et honteux que sur un territoire français, paradis touristique mondial, il se pratique encore illégalement un commerce abominable de viande canine au nez et à la barbe des autorités d’état", écrit l'intéressée dans sa lettre.En mars dernier, l'ancienne vedette du cinéma français avait également réagi vivement face au trafic et à la consommation de viande canine sur l'île de La Réunion. Elle avait notamment qualifié ses habitants de "dégénérés" avec des "réminiscences de cannibalisme". Des déclarations qui lui ont valu une mise en examen.