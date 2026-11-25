

Brad Pitt et Angelina Jolie mettent fin à leur âpre bataille judiciaire autour d'un domaine viticole français

Los Angeles, États-Unis, le 25 novembre 2026 - Les stars du cinéma Brad Pitt et Angelina Jolie ont réglé leur âpre différend autour de la vente d'un domaine viticole français qu'ils avaient acquis ensemble, a annoncé mercredi l'ancien couple.

Dans un bref communiqué transmis aux médias américains, les deux stars hollywoodiennes n'ont donné aucun détail sur l'accord conclu concernant le château Miraval, prestigieuse propriété du Var, dans le sud de la France, dont la possession était devenue l'un des principaux points de friction de leur divorce particulièrement conflictuel. “Nous sommes parvenus à un règlement à l'amiable dans l'intérêt de notre famille et nous ne ferons aucun autre commentaire”, indique la déclaration.



Brad Pitt, 62 ans, et Angelina Jolie, 51 ans, s'étaient associés en 2011 à une famille de vignerons pour produire un vin rosé. Lorsque les célébrités se sont séparées en 2016, après douze ans de vie commune, le domaine s'est retrouvé au coeur d'une procédure de divorce qui s'est enlisée dans de longues batailles judiciaires. En février 2022, Brad Pitt avait accusé son ancienne compagne de violer ses droits quand elle avait vendu sa part dans le domaine viticole à une filiale du Stoli Group, détenu par un milliardaire d'origine russe.



Dans des documents, l'acteur affirmait qu'"Angelina Jolie cherchait à lui causer du tort" concernant la vente du domaine. Angelina Jolie avait répliqué par une contre-attaque judiciaire, accusant son ex-mari d'agir par "esprit de vengeance". L'actrice de Lara Croft soutenait également que Brad Pitt avait refusé de lui racheter ses parts dans le domaine parce qu'elle refusait de signer un accord de confidentialité "qui l'aurait contractuellement empêché de parler (...) des violences physiques et émotionnelles" commises sur elle et leurs enfants. Elle se référait notamment à une dispute survenue à bord d'un jet privé en 2016, selon des documents judiciaires.



L'ex-couple surnommé "Brangelina" s'était formé à la faveur du tournage de "Mr. and Mrs. Smith", sorti en 2005, dans lequel ils incarnaient les deux premiers rôles.

Rédigé par AFP le Mercredi 25 Novembre 2026 à 15:27 | Lu 75 fois





