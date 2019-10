Florès remporte la Quicksilver Pro France, Bourez sorti en huitièmes

PAPEETE, le 11 octobre 2019 - Michel Bourez a terminé à la 9ème place de la huitième étape du championnat du monde de surf à Hossegor en France qui a été remportée cette nuit par le Réunionnais Jérémy Florès.



Après trois jours d’attente, la Quicksilver Pro France, huitième étape du championnat du monde de surf, a repris vendredi à Hossegor. Hélas, Michel Bourez s’est fait éliminer en huitième de finale par le Brésilien Italo Ferreira (8,06 contre 13,84). Ce dernier, l'un des meilleurs sur le tour et actuel quatrième au classement mondial, s'est ensuite hissé jusqu’en finale où il s’est incliné face à Jérémy Florès.



Suite à la Quiksilver Pro, Michel Bourez a perdu une place au classement et se retrouve désormais à la 14ème place. Jérémy Florès a progressé de cinq places pour atteindre la neuvième place et devenir le Français le mieux classé du circuit.



Michel Bourez a obtenu à Hossegor sa septième 9ème place cette saison. Il a également obtenu une 17ème et une 33ème place lors de ce championnat lors duquel il n’est pas encore parvenu à atteindre les quarts de finale. SB/WSL