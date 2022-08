Bora Bora : neuf apprentis formés à la cuisine allégée

Bora Bora, le 27 août 2022 - La mention complémentaire art de la cuisine allégée (ACA), a débuté pour les neuf apprentis de la Perle du Pacifique. Ce projet-pilote, qui concerne les métiers de la bouche, permet à ces jeunes d'accéder à un emploi et d'être formés au plus près des besoins du terrain.



Sous l’égide du ministère de l’Éducation et du vice-rectorat, la première session d’apprentis en mention complémentaire art de la cuisine allégée (ACA), a débuté mardi au lycée Ihi Tea no Vavau de Bora Bora. Dans ce cadre, sept entreprises partenaires ont embauché neuf jeunes en contrat d’apprentis-salariés. Parmi ces partenaires, Éric, chef de cuisine du restaurant Fare Manuia, se dit heureux qu’une telle formation soit proposée en Polynésie. Il sera notamment, dit-il, “attentif à la mise en place des aliments dans l’assiette, car ce genre de produit doit être mis en valeur. C’est tout un art”. C'est d'ailleurs dans la matière Arts appliqués que cette spécialité sera enseignée aux apprentis. Ils suivront également des cours de technologie et pratique professionnelle, de sciences appliquées, de français, d’anglais et de coaching. La partie scolaire se terminera le 16 mai 2023, tandis que l’apprentissage en entreprise se prolongera jusqu’à la mi-août 2023.



“Cuisine nouvelle et prometteuse”



Hinerava, 24 ans, fait partie des apprentis sélectionnés. Comme elle nous l'explique, pour avoir accès à cette formation, “il fallait être titulaire d’un CPAP PMH, d’un CAP ou d’un bac pro cuisine, être sans emploi et inscrit sur les listes du Sefi”. Titulaire d’un CAP cuisine, elle avoue être une des rares personnes non-originaire de Bora Bora. “Mon objectif est de pouvoir ouvrir un restaurant gastronomique un jour”, se projette-t-elle. Pour Hinerava, l’intérêt de cette formation est double : “Elle me permet d’accéder à un emploi mais aussi de découvrir une cuisine nouvelle et prometteuse.” Avec une tranche d'âge située entre 19 et 26 ans, cette promotion semble partie sur de bonnes bases puisque l’effectif est extrêmement motivé et la formule examen permet à tous ces candidats de se serrer les coudes. Hinerava rajoute : “Nous sommes heureux de faire partie de cette première promotion et nous aimerions nous rendre disponibles pour les prochaines, afin de leur faciliter la tâche et partager avec eux notre expérience.”



“Former au plus près des besoins du terrain”





Les apprentis alterneront le travail scolaire avec celui effectué en entreprise pendant 33 semaines, avec deux jours par semaine au lycée. Ils seront en entreprise à temps complet pendant 19 semaines. Florence Gilles, enseignante en cuisine, explique que cette formation va permettre à ces jeunes de trouver un travail mais elle avoue que “la tâche s’annonce relativement compliquée, notamment en ce début d’année, car la cuisine allégée n’est pas forcément une cuisine familière pour ces jeunes”. Elle prévient : “Quelques gestes naturels sont à bannir, entre autres la petite dose de beurre que l’on rajoute au plat et qui donne un petit plus, mais qui va à l’encontre des principes de cette formation.”



L’ambition de ce projet-pilote, qui s’achève par un examen en mai, est d’établir une passerelle efficace entre l’offre et la demande locale dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration. Après des mois de perturbations liées à une crise sanitaire sans précédent, le tourisme reprend ses droits en Polynésie et ce type d’initiatives semble tout à fait en adéquation avec ce renouveau d’une importance capitale pour le fenua.



À lire aussi : Nouvelle formation cuisine allégée à Bora Bora “Orienter et former au plus près des besoins du terrain d’aujourd’hui et de demain”, tels sont les maîtres-mots de Hina Grépin, directrice opérationnelle du Campus des métiers et des qualifications hôtellerie et de la restauration du Pacifique (CMQ). Elle est à l’initiative de cette formation, mise en œuvre en collaboration avec la direction du lycée de Bora-Bora, le Groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue (Grepfoc), le Service de l'emploi de la formation et de l'insertion professionnelles (Sefi) et la cellule emploi de la mairie de Bora Bora.Les apprentis alterneront le travail scolaire avec celui effectué en entreprise pendant 33 semaines, avec deux jours par semaine au lycée. Ils seront en entreprise à temps complet pendant 19 semaines. Florence Gilles, enseignante en cuisine, explique que cette formation va permettre à ces jeunes de trouver un travail mais elle avoue que “la tâche s’annonce relativement compliquée, notamment en ce début d’année, car la cuisine allégée n’est pas forcément une cuisine familière pour ces jeunes”. Elle prévient : “Quelques gestes naturels sont à bannir, entre autres la petite dose de beurre que l’on rajoute au plat et qui donne un petit plus, mais qui va à l’encontre des principes de cette formation.”L’ambition de ce projet-pilote, qui s’achève par un examen en mai, est d’établir une passerelle efficace entre l’offre et la demande locale dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration. Après des mois de perturbations liées à une crise sanitaire sans précédent, le tourisme reprend ses droits en Polynésie et ce type d’initiatives semble tout à fait en adéquation avec ce renouveau d’une importance capitale pour le fenua.

Les sept membres partenaires de cette formation :



-InterContinental Bora Bora Le Moana Resort

-InterContinental Bora Bora Resorts Thalasso Spa

-Bloody Mary's

-Fare Manuia (Lucky House)

-St James

-Aloe café

-Maitai Polynesia Bora Bora

Rédigé par Nij le Dimanche 28 Août 2022 à 12:10 | Lu 139 fois