Blackout électrique sur l'île de Tahiti

Papeete, le 10 octobre 2019 - Une coupure générale d'électricité s'est produite jeudi un peu avant 15h30 sur l'île de Tahiti. L'incendie d'un poste TEP à la Punaruu serait en cause.



Une coupure générale d'électricité s'est produite jeudi après-midi un peu avant 15h30 sur l'île de Tahiti. Contactés, les services d'EDT-Engie indiquaient que leurs équipes étaient à pied d'oeuvre pour déterminer l'origine de la panne.



Mise à jour à 16h00 : Vers 16 heures, l'électricité a été relancée depuis la centrale EDT-Engie de la Punaruu, mais le courant a de nouveau rapidement été coupé. L'origine de la panne n'était pas encore confirmée.



Les télécommunications (téléphonie, Internet, 3G, 4G) fonctionnent toujours sur onduleurs et grâce à des groupes électrogènes, indique l'OPT.



Mise à jour à 16h30 : A 16h30, l'origine de la panne, "au niveau de la distribution et non de la production", a été confirmée par les services de l'Etat et d'EDT-Engie. Il s'agit d'un incendie sur le poste TEP de 90 000 volts à la Punaruu. Les pompiers ont été mobilisés sur place. Selon nos informations, l'incendie provient d'un "sectionneur de barre d'un des deux câbles de 90 000 volts" sur le poste.



Le haut-commissariat a annoncé dans la foulée l'activation de son poste de commandement (PC) et le déclenchement du "plan d'opération interne". Le PC s'assure du bon fonctionnement des points vitaux de l'ile (santé, télécommunications, etc...) en lien permanent avec EDT-Engie.



Mises à jour à 17h00 : Un peu avant 17 heures, EDT-Engie a pris la décision d'activer la centrale de secours de Vairaatoa à Papeete pour alimenter une partie de la capitale et de la côte Ouest via le poste 14 400 volts de la Punaruu.



L'incendie sur le poste TEP a été maîtrisé.



Vini a annoncé sur sa page Facebook que les antennes relais mobile n'étaient plus alimentées par le secteur sur Tahiti. Une solution de secours a pris le relais mais elle a une durée limitée. "Une coupure des services mobile voix et data est attendue si le courant électrique général n’est pas rétabli", précise Vini.