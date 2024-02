Beach soccer – Tahiti ouvre victorieusement son Mondial contre l’Argentine

Tahiti, le 15 février 2024 - Les Tiki Toa ont entamé la Coupe du Monde Fifa de Beach Soccer 2024 par un succès (4-3) au stade de Dubaï jeudi face à l’Argentine dans le groupe B. Tahiti est opposée samedi à l’Espagne qui s’est inclinée (6-6, 3-1 aux penalty) contre l’Iran. Très bonne opération pour Tahiti qui marque trois points alors que l’Iran vainqueur aux tirs au but n’en marque qu’un, conformément au règlement du Mondial.



L’impatience de débuter la Coupe du Monde de Beach Soccer, mais aussi la tension qui précède toujours à un premier match de Mondial était palpable au sein du clan tahitien groupé aux abords du terrain national de Beach Soccer de Dubaï, jeudi, avant le coup d’envoi de la rencontre contre l’Argentine. C’était le deuxième match du programme du jour de la Coupe du Monde 2024. Juste avant, l’Italie venait de s’imposer 3-1 contre les USA. Pour les Tahitiens, champions d’Océanie, le challenge était relevé face à une équipe qui avait disputé et perdu la finale du tournoi qualificatif sud-américain contre le Brésil.



Mais l’Argentine rappelait aussi de très bons souvenirs à certains Tiki Toa qui étaient déjà membres de la sélection tahitienne lors du Mondial 2013 à Tahiti et qui s’étaient imposés 6-1 en quarts de finale contre l’Albiceste. Placée dans le groupe B, soit le plus relevé des quatre groupes, Tahiti n’avait pas vraiment le droit à l’erreur face à l’Argentine, même si une défaite ne lui aurait pas coupé la route des quarts de finale. Mais moralement et mathématiquement, il valait mieux débuter la compétition par un succès. Mission accomplie donc pour les Tiki Toa, pourtant inquiétés en début de match avec des difficultés à mettre leur jeu en place. Ils ont été menés après seulement 1’ 30’’ de jeu (les rencontres se déroulent en trois tiers-temps de 12 minutes) sur un but de la star argentine Lucas Ponzetti (0-1).



Mais le cinq qui a débuté la rencontre avec Jonathan Torohia dans les buts, Tamatoa Tetauira, Patrick Tepa, Raimana Li Fung Kuee et Heirauarii Salem est monté en régime au fil des minutes, le team Tahiti se montrant dominateur en fin de première période mais sans pouvoir convertir ses occasions. L’entraîneur Teva Zaveroni a fait tourner sans que cela ne nuise au collectif des Tiki Toa. Mené 1-0 à l’attaque du 2e tiers-temps, Tahiti s’est rapidement rassurée sur un retourné gagnant de Heirauarii Salem après 57 secondes de jeu (1-1).

Puis les Tahitiens ont dominé dans la possession du ballon (244 passes réussies contre 123 argentines sur l’ensemble du match et sept corners contre trois) et logiquement pris l’avantage (2-1) à trois minutes du terme du tiers-temps sur un coup franc de Raimana Li Fung Kuee.



Tahiti prend le large puis se fait peur



Les Tiki Toa ont pris la mesure de leurs adversaires au score et dans le jeu et ils semblaient se diriger vers un tranquille succès lorsque Roonui Tinirauarii a marqué son premier but en Coupe du Monde d’un retourné en milieu de 3e période pour porter le score à 3-1. On envisageait même une large victoire de Tahiti quand Heiraurii Salem a signé un doublé une minute plus tard avec un nouveau retourné pour porter le score à 4-1 avec moins de six minutes restant à jouer.



Mais les Argentins, dont on connaît le jeu rugueux et la capacité à ne jamais rien lâcher, sont revenus rapidement à 4-2 sur un but de Manuel Pomar. Et Lucas Ponzetti a relancé totalement le suspense (4-3) en battant Jonathan Torohia d’une superbe frappe excentrée à 2’ 44’ de la fin du match. Une fin de match irrespirable, car si Tahiti a eu des occasions de marquer, les Argentins n’en ont pas manqué non plus. Et cela aurait entraîné une prolongation si les sud-américains avaient égalisé. Mais Jonathan Torohia a été irréprochable et il a d’ailleurs été élu homme du match, ce qui témoigne de la rencontre difficile qu’ont vécu les Tiki Toa face aux Argentins, même si leur succès apparaît mérité compte tenu de la physionomie du match.



L’essentiel était acquis et c’est ce qu'a voulu retenir l’entraîneur Teva Zaveroni : “On a vécu un match difficile mais l’important c’était de gagner et peu importe la manière. L’équipe était tendue et stressée en début de match mais c’est normal lorsqu’on démarre un Mondial. On va essayer de bien récupérer pour affronter l’Espagne mais dans les têtes, on est bien car une victoire c’est toujours bon pour le moral.” C’est maintenant l’Espagne qui va se présenter vendredi (2h50 à Tahiti) sur la route des Tiki Toa. Les Tahitiens restent sur un succès (12-8) face aux Ibériques en match de poule lors du Mondial 2021 en Russie, mais l’Espagne a élevé son niveau depuis. Elle s’est toutefois inclinée après prolongation (6-6) et aux tirs au but (3-1) face aux Iraniens après avoir pourtant mené 3-0 à la fin du premier tiers-temps. Les Espagnols seront revanchards mais les Tiki Toa n’ont peur de personne car tendus vers un possible titre mondial.



Patrice Bastian