

Beach soccer - Les Tiki Toa retrouveront les Salomonais en finale

Tahiti, le 28 octobre 2026 - La première phase de la Coupe des Nations d’Océanie de beach soccer a été conforme aux pronostics en qualifiant les Tiki Toa et les Salomonais pour la finale qui aura lieu samedi à Aorai tini hau. Tahiti a signé un nouveau succès mercredi en battant (12-3) la Nouvelle-Calédonie. Les îles Salomon ont quant à elles dominé (7-2) le Vanuatu. Vainqueurs (7-4) lundi des Salomonais en phase de groupe, les Tiki Toa seront favoris samedi pour décrocher le titre et se qualifier pour la Coupe du monde 2027 de beach soccer.



Les deux pays phares du beach soccer en Océanie ont confirmé leur statut lors de la 9e édition de la Coupe d’Océanie des Nations qui se déroule actuellement à Aorai tini hau. Tahiti et les îles Salomon se retrouveront en effet une nouvelle fois en finale du tournoi océanien. Mais ce sont bien les Tahitiens qui sont désormais la référence du beach soccer dans la région depuis plus d’une décennie et les Tiki Toa l’ont encore confirmé en ayant enregistré trois succès en phase de groupe à Aorai tini hau.



Nouvelle démonstration offensive de Tahiti



Net vainqueur (18-1) du Vanuatu samedi dernier puis plus difficilement (7-4) contre les îles Salomon lundi, Tahiti avait déjà quasiment son billet en poche pour la finale au moment d’affronter la Nouvelle-Calédonie mercredi. Compte tenu du goal-average nettement favorable pour Tahiti par rapport à ses adversaires, les Tiki Toa pouvaient même se permettre de gérer contre les Calédoniens et de garder des réserves pour la finale. Mais les joueurs de Raimana Li Fung Kuee sont des compétiteurs dans l’âme et ils voulaient finir la première phase en beauté, surtout contre la Nouvelle-Calédonie, un pays avec qui il existe toujours un challenge un peu particulier dans les compétitions sportives.



Et les Tahitiens ont encore démontré leur puissance offensive en s’imposant 12-3. Ils ont été accrochés dans le premier tiers-temps bouclé sur le score de 3-1 en leur faveur, mais ils ont ensuite déroulé sous l’impulsion de Heirauarii Salem, auteur de quatre buts et de nouveau désigné hommes du match, et de Ro’onui Tinirauarii, buteur à trois reprises. Heimanu Taiarui, Tearii Labaste, Gervais Chan Kat et Rainui Tze-Yu ont aussi agrémenté le tableau d’affichage. La note aurait pu être plus salée pour les Calédoniens sans les nombreuses interventions de leur gardien Luc Washetine. Franck Revel, qui remplaçait dans les buts tahitiens Teave Taomotuaitau, suspendu pour cause de carton rouge contre les Salomon, a bien tenu son rôle malgré les trois buts encaissés.

Tahiti reste sur cinq victoires contre les îles Salomon



Il reste une marche à franchir aux Tiki Toa pour se qualifier pour la Coupe du monde 2027. Ça parait tout à fait réalisable face aux Salomon contre qui les Tahitiens restent sur cinq victoires dans les compétitions océaniennes dont celle de lundi. Mais pas d’excès de confiance chez les Tiki Toa, comme le confirme leur capitaine, Heimanu Taiarui : “On savait qu’on était qualifié pour la finale et on a surtout cherché à corriger les erreurs que nous avions commises contre les Salomon. On a joué libéré et on a fait en sorte de respecter les consignes qui étaient de ne pas se blesser. On connaît bien les Salomonais pour les rencontrer régulièrement dans les tournois océaniens et on sait qu’ils sont très durs à jouer. On abordera donc la finale avec humilité d’autant que le sable utilisé dans le tournoi favorise leurs qualités qui sont la vivacité et la rapidité, alors que nous sommes plus à l’aise sur un sable très profond. On sait que ça ne devrait pas être facile en finale, mais on est prêt physiquement et je pense qu’on va les user au fil du match. Après, tout peut arriver si on n’est pas en réussite.”



Les Salomonais devraient aussi aborder la finale en bonne forme physique car ils ont donné l’impression de ne pas trop forcer contre le Vanuatu qu’ils ont battu 7-2. Tahiti et les îles Salomon se partagent les titres en Coupe d’Océanie des Nations avec quatre trophées chacun mais la tendance est plutôt favorable aux Tahitiens qui ont remporté les trois dernières éditions de l’épreuve, dont celle de 2025 à Honiara aux îles Salomon.



La rencontre Nouvelle-Calédonie-Vanuatu ouvrira le programme samedi à 14 heures pour la 3e place avant l’apothéose du tournoi à 16 heures avec la finale Tahiti-îles Salomon devant des tribunes qui devraient être bien garnies pour soutenir les Tiki Toa.



Patrice Bastian

Rédigé par Patrice Bastian le Mercredi 28 Octobre 2026 à 19:33 | Lu 298 fois



