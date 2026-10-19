

Beach soccer –Les Tiki Toa en démonstration

Tahiti, le 25 octobre 2026 - La première journée de la Coupe d’Océanie des Nations de beach soccer, qui s’est déroulée samedi après-midi à Aorai tini hau, a confirmé le statut de favori de la sélection tahitienne qui a pulvérisé (18-1) le Vanuatu. En ouverture, les îles Salomon ont dominé (10-5) la Nouvelle-Calédonie.



Le retrait de la Papouasie Nouvelle-Guinée enlève un peu d’aura à la Coupe des Nations de beach soccer 2026 qui met en scène quatre pays, Tahiti, les îles Salomon, la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu, les deux premiers de la phase de classement se qualifiant pour la finale programmée le samedi 31 octobre.



La compétition ne pouvait en tout cas pas mieux démarrer samedi pour les Tahitiens qui ont produit un match de haut niveau à Aorai tini hau face au Vanuatu devant leur public. Malgré l’absence de Heimanu Taiarui, son défenseur titulaire qui était suspendu samedi suite aux deux cartons jaunes qu’il avait reçus lors de la Coupe du monde 2025 aux Seychelles, le collectif tahitien, qui a débuté avec Teave Teamotuaitau dans les buts, Viritua Tiaiho, Raimana Li Fung Kuee l’entraîneur-joueur, Heirauarii Salem et Tearii Labaste, a immédiatement pesé sur la rencontre.

Un début de match canon



Les Ni-Vanuatu ont certes donné le change en début de rencontre en trouvant la transversale de Teave Teamotuaitau au coup d’envoi du match et en récidivant une minute plus tard, mais les Tiki Toa ont rapidement mis les choses au point. Ro’onui Tinirauarii ouvrait le score à la 2e minute et doublait la mise trente secondes plus tard. Le score s’alourdissait régulièrement en l’espace de quelques minutes avec notamment la première réalisation de Heirauarii Salem (5e) qui commençait sa moisson de buts, les Tahitiens menant déjà 5-0 après seulement cinq minutes de jeu.



La partie s’annonçait comme un véritable calvaire pour les Ni-Vanuatu lors des trois tiers-temps de 12 minutes de jeu effectif. Et cela a bien été le cas tant les Tahitiens ont survolé les débats aux quatre coins du terrain. 8-0 à la fin du premier tiers-temps, ce qui témoignait de la supériorité des Tiki Toa qui poursuivaient sur le même rythme lors du deuxième tiers-temps. Mais celui-ci a redonné un peu de sourire aux Ni-Vanuatu, Batis Alick réduisant le score à 10-1 d’une magnifique volée retournée de la moitié du terrain. Spectaculaires aussi les réalisations de Heirauarii Salem qui a enchaîné les buts en bicyclette. 15-1 à la fin du 2e tiers-temps, le score final s’annonçait rare à ce niveau. Mais les Tiki Toa ont plutôt géré et fait tourner l’effectif dans le 3e tiers-temps et se sont finalement imposés 18-1.



Notons les cinq buts de Ro’onui Tinirauarii, le triplé du jeune et prometteur Roonui Lesca finalement intégré au groupe en remplacement de Illiwai Resopawiro blessé et les buts de Matatia Paama, Gervais Chan Kat et Tearii Labaste. Mais tout le monde a participé à la fête en foulant le terrain lors des remplacements comme Franck Revel qui a pris place dans les buts lors du 3e tiers-temps, Viritua Tiaiho et Rainui Tze Yu qui ont été solides à leur poste et bien sûr Raimana Li Fung Kuee, exemplaire en tant que joueur et entraîneur.

A priori plus ardu contre les îles Salomon



Les Tiki Toa ont impressionné samedi mais cette démonstration ne doit pas être relativisée par l’éventuelle faiblesse de l’adversaire. Heirauarii Salem, auteur de sept buts et récompensé par le trophée d’homme du match, a son explication : “On est bien rentré dans la rencontre en creusant rapidement l’écart au score et ça nous a mis en confiance. Je ne pense pas que le Vanuatu était si faible que ça et je crois que c’est nous qui avons fait un très bon match et que le Vanuatu ne s’attendait pas à cette opposition. On voulait s’affirmer pour notre entrée dans le tournoi et c’est réussi. J’ai fait un bon match pour ma part mais c’est débord le collectif tahitien qu’il faut mettre en avant. Mais pas d’excès de confiance car on devrait rencontrer une opposition plus difficile lundi contre les Salomon qui nous connaissent bien. On va bien se reposer et tenter d’être aussi solide contre les Solomonais.”



L’opposition des îles Salomon devrait effectivement être plus consistante lundi que celle du Vanuatu. Car si les Calédoniens ont ouvert le score samedi dans le match d’ouverture face aux Solomonais, ceux-ci ont ensuite démontré leur supériorité pour s’imposer 10-5.



Tahiti-Salomon, c’est la finale attendue et l’on pourra s’en faire une idée lors du match de poule entre les deux formations lundi. Les Solomonais, qui ont suivi la rencontre Tahiti-Vanuatu, ont semblé impressionnés par les Tiki Toa, mais on sait que ce sont des guerriers qui ne lâchent rien et qu’ils se sont toujours avérés comme les principaux adversaires des Tahitiens dans les compétitions océaniennes.



Patrice Bastian

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 25 Octobre 2026 à 11:57 | Lu 258 fois



