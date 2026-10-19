

Beach soccer - Les Tiki Toa dans l’attente

Tahiti, le 21 octobre 2026 - La 9e édition de la Coupe des Nations d’Océanie de beach soccer, qui doit débuter ce jeudi à Aorai Tini Hau, est perturbée par la présence incertaine de la Papouasie Nouvelle-Guinée. Tahiti devait débuter ce jeudi contre la Nouvelle-Calédonie mais la Fédération océanienne de football (OFC), qui chapeaute le tournoi, pourrait décider de revoir sa programmation.



La Coupe des Nations d’Océanie 2026 de beach soccer est un peu plus rentrée dans le vif du sujet, mardi, à l’occasion d’un rendez-vous donné aux médias à Aorai Tini Hau en présence des entraîneurs et capitaines des pays participants – Tahiti, la Nouvelle-Calédonie, le Vanuatu et les îles Salomon –, mais en l’absence des Papous qui ne sont pas encore arrivés au Fenua et dont la présence est incertaine.



La Fédération tahitienne de football (FTF) est dépendante des décisions de la Fédération océanienne de football (OFC) qui chapeaute le tournoi et comme les Tiki Toa et les autres sélections, la FTF restait dans l’attente de la position de l’OFC qui ne s’était pas encore prononcée à quelques heures de l’ouverture du tournoi prévue ce jeudi. A priori et selon les échos, l’entame du tournoi devrait être repoussée à samedi et sa programmation d’ensemble revue car il semble peu probable que la délégation papoue rejoigne Tahiti d’ici samedi.



Quelles que soient les décisions de l’OFC, les Tiki Toa débuteront logiquement contre la Nouvelle-Calédonie, ce jeudi ou samedi. Ils devront immédiatement se mettre en confiance car ils n’ont pas vraiment le droit à l’erreur lors des quatre matchs de groupe (ou trois si PNG ne vient pas) qu’il leur faudra gagner – ils pourront à la rigueur en perdre un –, s’ils veulent être au rendez-vous de la finale le 31 octobre.

Un groupe solide et expérimenté



Le groupe de 15 joueurs, qui a suivi toute la préparation et a participé aux matchs amicaux contre la Suisse, a été réduit à 12 comme l’impose le règlement de la Coupe des Nations océaniennes. Raimana Li Fung Kuee, l’entraîneur-joueur des Tiki Toa, a privilégié l’expérience et n’a pas retenu les jeunes Heremataarii Hatitio, Tehoarii Lesca et Donny Tepa.



“J’ai gardé un groupe relativement expérimenté avec deux jeunes qui feront leur début dans un événement international, Illiwai Resopawiro et Viritua Tiaiho. On a une équipe solide avec de la qualité à tous les postes. Pour ma part, je coacherai et je jouerai et cela m’a été imposé par les forfaits de Heimaru Terorotua et Flavien Otcenasek sur lesquels je comptais beaucoup. C’est pour cela que j’ai joué contre la Suisse pour voir où j’en étais et ça s’est bien passé. J’ai discuté avec les joueurs et tous étaient unanimes pour que je joue. Mais ce fut difficile d’écarter Heremataarii Hatitio, le gardien, Tehoarii Lesca et Donny Tepa car tous trois ont donné satisfaction lors de la préparation et contre la Suisse”, explique le coach tahitien.

Les îles Salomon principalement à craindre



Lors des huit éditions passées de l’épreuve, Tahitiens et Salomonais se sont partagé les succès avec quatre victoires chacun. Mais les Tahitiens sont dominateurs depuis maintenant plusieurs années dans la zone océanienne en s’étant imposés en 2011, 2019, 2023 et 2024. La domination des Salomonais est plus ancienne et a été marquée par des titres en 2006, 2007, 2009 et 2013. Mais l’édition 2024 a démontré que Tahitiens et Salomonais étaient d’un niveau proche, les Tiki Toa s’imposant en finale à Honiara devant le public salomonais sur le score serré de 3-2. Tahiti aura l’avantage de jouer à domicile cette année et sa sélection a démontré contre la Suisse qu’elle était prête au combat, comme le confirme Raimana Li Fung Kuee : “J’ai beaucoup fait tourner contre la Suisse pour tester tout le monde car je devais donner la liste des 12 joueurs juste après. L’équipe est montée en puissance à chaque match face à une équipe qui fait partie de l’élite européenne et c’est bien sûr très encourageant pour le tournoi océanien. Mais pas d’excès de confiance, on va respecter tous nos adversaires même si, a priori, les îles Salomon devraient être notre principal rival comme d’habitude. Mais on se doit déjà de bien démarrer contre la Nouvelle-Calédonie qui a des joueurs qui évoluent en foot à Tahiti et qui nous connaissent donc bien. Ça ne sera pas facile et ce sera un bon test pour la suite.”



Ça ne sera facile contre aucune équipe car Calédoniens, Ni-Vanuatu et Salomonais ont souligné mardi lors des échanges avec les médias qu’ils étaient bien préparés et qu’ils avaient des ambitions. Mais les Tiki Toa semblent en mesure de conserver leur titre et de représenter une nouvelle fois le continent lors de la Coupe du monde 2027 de beach soccer.



Patrice Bastian

La sélection tahitienne

Gardiens

- Teave Teamotuaitau

- Franck Revel

Défenseurs

- Heimanu Taiarui

- Matatia Paama

- Gervais Chan Kat

- Viritua Tiaiho

Milieux

- Illiwai Resopawiro

- Raimana Li Fung Kuee

Attaquants

- Rainui Tze-Yu

- Heirauarii Salem

- Tearii Labaste

- Ro’onui Tinirauarii

Rédigé par Patrice Bastian le Mercredi 21 Octobre 2026 à 15:24 | Lu 272 fois



