Battu par l’Iran, Tahiti jouera l’Italie en quart de finale du Mondial

Tahiti le 19 février 2024 - Les Tiki Toa se sont inclinés (5-3) lundi matin à Dubaï face à l’Iran lors de la dernière journée du groupe B de la Coupe du Monde 2024 de beach soccer. Deuxième de sa poule, Tahiti sera opposé au vainqueur du groupe A soit l’Italie jeudi matin (7 h 00 à Tahiti) en quart de finale.

La rencontre Tahiti-Iran qui clôturait le programme du groupe B du Mondial 2024 de beach soccer avait une importance très relative dans la mesure où les deux équipes étaient déjà qualifiés pour les quarts de finale. D’autant que finir premier ou deuxième du groupe conduisait à rencontrer en quart de finale l’Italie où les Emirats arabes unis, deux pays qui semblent d’un niveau équivalent au vu de leur opposition lundi matin, la rencontre se terminant sur le score de 0-0 (a.p.), les Emiratis l’emportant aux tirs au but (3-1), mais c’est bien l’Italie qui terminait leader du groupe A. Une victoire est toutefois toujours bonne à prendre moralement et pour entretenir la dynamique du succès mais les coaches Teva Zaveroni et Angelo Schirinzi avaient décidé de laisser des joueurs au repos et les Tiki Toa ne se présentaient donc pas avec tous leurs atouts face à l’Iran considérant sans doute qu’une défaite ne serait pas dramatique. Tamatoa Tetauira était suspendu et Heimanu Taiarui, Heiarii Tavanae et Heirauarii Salem étaient préservés car ils avaient pris un carton jaune lors des matches précédents et en cas de carton contre l’Iran, cela entraînait la suspension pour le quart de finale. Tahiti allait donc tourner avec 8 huit joueurs contre les Iraniens et faisait le choix dès le début de la rencontre de prendre une position défensive et de joueur en contre. Malgré le manque d’enjeu, la rencontre était animée et propice à occasion de but mais le premier tiers temps était conclu sur la marque de 0-0. La stratégie tahitienne était payante dans le deuxième tiers temps quand Tearii Labaste marquait sur un retourné après deux minutes de jeu, Roonui Tinirauarii l’imitant sur le même type d’action à 3 minutes de la fin du tiers temps, Tahiti menant alors 2-0. Mais le gardien Hamid marquait d’une frappe lointaine alors qu’il restait 34 secondes à jouer.

Les Tiki Toa revanchards face à l’Italie



Tahiti menait 2-1 à l’amorce du 3è tiers temps mais les Iraniens vont retourner la situation grâce principalement à leur gardien. Seyed le deuxième portier iranien égalisait d’une frappe lointaine puis Hamid signait un doublé toujours d’une frappe lointaine. Comble d’infortune pour Tahiti, Teaonui Tehau marquait contre son camp, l’Iran menant 4-2 alors qu’il restait 4 minutes à jouer. Patrick Tepa redonnait espoir aux Tahitiens lorsqu’il marquait sur coup-franc (4-3), mais ce sont bien les Iraniens qui avaient le dernier mot, Mokhtari battant Jonathan Torohia d’une superbe bicyclette à la réception d’un corner. Le succès des Iraniens étaient logiques, ceux-ci étant dominateurs dans la possession du ballon et dans le nombre de tirs au but (55 contre 31 dont 24 cadrés contre 11). Une défaite n’est jamais bonne à encaisser, mais on avait le sentiment que les Tiki Toa n’étaient pas plus déçus que cela. Le buteur (4 buts lors trois matches de poule) Roonui Tinirauarii le confirmait d’ailleurs après le match : ‘’On a entamé la rencontre avec l’envie de la gagner mais pas avec la même volonté que les rencontres précédentes et pas non plus avec notre effectif au complet. On a tourné à huit donc physiquement c’était dur et on l’a payé en fin de match. Mais l’important c’était d’abord de ne pas enregistrer de blessures pour se présenter au complet contre l’Italie, après, la défaite aujourd’hui ne fait jamais plaisir mais ce n’est pas non plus une grosse déception car on avait quand même déjà la tête aux quarts de finale’’. Et ce quart de finale face à l’Italie jeudi constitue pour les Tiki Toa l’opportunité de prendre une revanche face aux Italiens qui les avaient sévèrement battus (12-4) lors de leur premier match de la Coupe du Monde 2021 au Paraguay. Au vu de ce que l’on a pu observer depuis le début du Mondial, l’Italie semble prenable pour Tahiti et c’est à notre sens du 50/50.

Patrice Bastian

ENCADRE

Résultats du groupe B

*Jeudi 15 février

-Tahiti-Argentine 4-3

-Iran-Espagne 6-6 (3-1 tab)

*Samedi 17 février

-Tahiti-Espagne 5-3

-Iran Argentine 6-3

*Lundi 19 février

-Tahiti-Iran 3-5

-Argentine-Espagne 5-4



Classement

1. Iran 7 pts +5

2.Tahiti 6 pts +1

3. Argentine 3 pts -3

4. Espagne 0 pt -3

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 19 Février 2024