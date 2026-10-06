Basket - Répétition générale pour les sélections tahitiennes

Tahiti, le 19 octobre 2026 - Tahiti accueille à partir d'aujourd'hui la Coupe de Polynésie à la salle omnisports de Teruhi à Toahotu (19 au 24 octobre) avec une première confrontation face aux Samoa américaines. Cette compétition est une première répétition grandeur nature pour les basketteurs et basketteuses du fenua qui viseront l'or dans moins d'un an aux Jeux du Pacifique.
Depuis quelques jours, les compétitions élites du championnat de basket se sont arrêtées sur les parquets tahitiens afin de préparer au mieux la sélection en vue de la Coupe de Polynésie (19 au 24 octobre). La Presqu’île aura l’attention de tous les passionnés de la balle orange car la compétition se déroulera à la salle omnisports de Teruhi à Toahotu.
Un événement qui a l’allure d’un test grandeur nature pour les sélections tahitiennes qui viseront toutes les deux l’or aux Jeux du Pacifique à la maison. Elles seront opposées tout au long de la semaine à plusieurs nations comme les Samoa, Tonga ou encore les îles Cook qui tenteront de glaner l’un des deux billets mis en jeu.
Tahiti est déjà qualifié en tant que pays hôte tout comme les équipes masculines des États fédérés de Micronésie, des Fidji et de Papouasie Nouvelle-Guinée.
Les phases finales se dérouleront samedi 24 octobre. L’entrée pour assister aux matchs sera payante à hauteur de 500 francs la journée. Une cérémonie d’ouverture est prévue, ce lundi 19 octobre (14 heures), tandis que Tahiti lancera les hostilités contre les Samoa américaines.
Calendrier du tournoi
Lundi 19 octobre
Cérémonie d’ouverture à 14h
Tahiti vs Samoa Américaines 19h30
Mardi 20 octobre
Tahiti vs Samoa 17h
Tahiti vs Samoa Américaines (F) 19h30
Mercredi 21 octobre
Tahiti vs Samoa (F) 17h
Tahiti vs Iles Cook 19h30
Jeudi 22 octobre
Tahiti vs Tonga 19h30
Vendredi 23 octobre
Tahiti vs Iles Cook (F) 19h30
Phases finales
Samedi 24 octobre
Finale féminine 17h
Finale masculine 19h30
Liste homme
Rahiti Tinirauarii
Vaikua Doyen-Etaeta
Hiro Bonnet
Byron Vahapata
Keoni Salmon
Ariihau Meuel
Ariirimarau Meuel
Eddy Cummings
Rayan Raoulx
Taumaiterani Perez
Hititua Maihi
Kévin Liu
Liste femme
Océane Lefranc
Herehau Teissier
Hauani Epetahui
Herenui Aitamai
Hereiti Salem
Leia Fareata
Homai Pang Siang
Mihiana Ferlat
Moina Tueinui-Le Beherec
Temana Teururai
Mathilde Bayle
Hereiti Viriamu