

Basket - Répétition générale pour les sélections tahitiennes

Tahiti, le 19 octobre 2026 - Tahiti accueille à partir d'aujourd'hui la Coupe de Polynésie à la salle omnisports de Teruhi à Toahotu (19 au 24 octobre) avec une première confrontation face aux Samoa américaines. Cette compétition est une première répétition grandeur nature pour les basketteurs et basketteuses du fenua qui viseront l'or dans moins d'un an aux Jeux du Pacifique.



Depuis quelques jours, les compétitions élites du championnat de basket se sont arrêtées sur les parquets tahitiens afin de préparer au mieux la sélection en vue de la Coupe de Polynésie (19 au 24 octobre). La Presqu’île aura l’attention de tous les passionnés de la balle orange car la compétition se déroulera à la salle omnisports de Teruhi à Toahotu.



Un événement qui a l’allure d’un test grandeur nature pour les sélections tahitiennes qui viseront toutes les deux l’or aux Jeux du Pacifique à la maison. Elles seront opposées tout au long de la semaine à plusieurs nations comme les Samoa, Tonga ou encore les îles Cook qui tenteront de glaner l’un des deux billets mis en jeu.



Tahiti est déjà qualifié en tant que pays hôte tout comme les équipes masculines des États fédérés de Micronésie, des Fidji et de Papouasie Nouvelle-Guinée.



Les phases finales se dérouleront samedi 24 octobre. L’entrée pour assister aux matchs sera payante à hauteur de 500 francs la journée. Une cérémonie d’ouverture est prévue, ce lundi 19 octobre (14 heures), tandis que Tahiti lancera les hostilités contre les Samoa américaines.



Calendrier du tournoi Lundi 19 octobre



Cérémonie d’ouverture à 14h



Tahiti vs Samoa Américaines 19h30



Mardi 20 octobre

Tahiti vs Samoa 17h



Tahiti vs Samoa Américaines (F) 19h30



Mercredi 21 octobre



Tahiti vs Samoa (F) 17h



Tahiti vs Iles Cook 19h30



Jeudi 22 octobre



Tahiti vs Tonga 19h30



Vendredi 23 octobre



Tahiti vs Iles Cook (F) 19h30



Phases finales



Samedi 24 octobre



Finale féminine 17h



Finale masculine 19h30





Liste homme



Rahiti Tinirauarii

Vaikua Doyen-Etaeta

Hiro Bonnet

Byron Vahapata

Keoni Salmon

Ariihau Meuel

Ariirimarau Meuel

Eddy Cummings

Rayan Raoulx

Taumaiterani Perez

Hititua Maihi

Kévin Liu



Liste femme



Océane Lefranc

Herehau Teissier

Hauani Epetahui

Herenui Aitamai

Hereiti Salem

Leia Fareata

Homai Pang Siang

Mihiana Ferlat

Moina Tueinui-Le Beherec

Temana Teururai

Mathilde Bayle

Hereiti Viriamu





Rédigé par Valentin Fleury le Lundi 19 Octobre 2026 à 10:00 | Lu 133 fois



