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Basket - Répétition générale pour les sélections tahitiennes


Tahiti reçoit la Coupe de Polynésie cette semaine.
Tahiti reçoit la Coupe de Polynésie cette semaine.

Tahiti, le 19 octobre 2026 - Tahiti accueille à partir d'aujourd'hui la Coupe de Polynésie à la salle omnisports de Teruhi à Toahotu (19 au 24 octobre) avec une première confrontation face aux Samoa américaines. Cette compétition est une première répétition grandeur nature pour les basketteurs et basketteuses du fenua qui viseront l'or dans moins d'un an aux Jeux du Pacifique.


Depuis quelques jours, les compétitions élites du championnat de basket se sont arrêtées sur les parquets tahitiens afin de préparer au mieux la sélection en vue de la Coupe de Polynésie (19 au 24 octobre). La Presqu’île aura l’attention de tous les passionnés de la balle orange car la compétition se déroulera à la salle omnisports de Teruhi à Toahotu.  

 

Un événement qui a l’allure d’un test grandeur nature pour les sélections tahitiennes qui viseront toutes les deux l’or aux Jeux du Pacifique à la maison. Elles seront opposées tout au long de la semaine à plusieurs nations comme les Samoa, Tonga ou encore les îles Cook qui tenteront de glaner l’un des deux billets mis en jeu.  

 

Tahiti est déjà qualifié en tant que pays hôte tout comme les équipes masculines des États fédérés de Micronésie, des Fidji et de Papouasie Nouvelle-Guinée.  

 

Les phases finales se dérouleront samedi 24 octobre. L’entrée pour assister aux matchs sera payante à hauteur de 500 francs la journée. Une cérémonie d’ouverture est prévue, ce lundi 19 octobre (14 heures), tandis que Tahiti lancera les hostilités contre les Samoa américaines. 


Calendrier du tournoi

Lundi 19 octobre  

 

Cérémonie d’ouverture à 14h 

 

Tahiti vs Samoa Américaines 19h30 

 

Mardi 20 octobre  

Tahiti vs Samoa 17h 

 

Tahiti vs Samoa Américaines (F) 19h30 

 

Mercredi 21 octobre  

 

Tahiti vs Samoa (F) 17h 

 

Tahiti vs Iles Cook 19h30 

 

Jeudi 22 octobre  

 

Tahiti vs Tonga 19h30 

 

Vendredi 23 octobre  

 

Tahiti vs Iles Cook (F) 19h30 

 

Phases finales 

 

Samedi 24 octobre  

 

Finale féminine 17h  

 

Finale masculine 19h30 

 

 

Liste homme  

 

Rahiti Tinirauarii  

Vaikua Doyen-Etaeta 

Hiro Bonnet 

Byron Vahapata 

Keoni Salmon 

Ariihau Meuel 

Ariirimarau Meuel 

Eddy Cummings 

Rayan Raoulx 

Taumaiterani Perez 

Hititua Maihi  

Kévin Liu 

 

Liste femme 

 

Océane Lefranc  

Herehau Teissier 

Hauani Epetahui  

Herenui Aitamai  

Hereiti Salem  

Leia Fareata  

Homai Pang Siang 

Mihiana Ferlat  

Moina Tueinui-Le Beherec 

Temana Teururai  

Mathilde Bayle  

Hereiti Viriamu  

 


Rédigé par Valentin Fleury le Lundi 19 Octobre 2026 à 10:00 | Lu 133 fois
           


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