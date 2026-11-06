

Basket - Excelsior et Aorai triomphent face aux Calédoniens

Tahiti, le 6 novembre 2026 - Les finales de la Coupe du Pacifique se sont déroulées, jeudi soir, en Nouvelle-Calédonie. Chez les tane, Excelsior a pris sa revanche face à l’AS Dumbéa (59-45) tandis qu’Aorai a conservé son titre en s’imposant contre les locaux du Mont-Dore (69-44). Des succès qui leur permettront de participer aux phases finales du championnat de Nationale 3.



On prend les mêmes et on recommence. Les quatre même équipes que l’année dernière se sont qualifiées pour les finales de la Coupe du Pacifique. Néanmoins, cette fois-ci, l’AS Excelsior a eu le dernier mot face à l’AS Dumbéa. Battus l’an dernier sur le fil à domicile (65-69), les Tahitiens ont rendu la pareille à leur rival calédonien, jeudi soir, à la salle Henri-Sérandour du Mont-Dore.



Devant un public chauffé à blanc, les joueurs de Tahiarii Teriierooiterai ont dû batailler pour ramener le titre au fenua. L’AS Excelsior a pris les commandes de la rencontre dès le premier quart-temps grâce notamment au tandem Ariirimarau et Ariihau Meuel. Une avance qui est montée jusqu’à une dizaine de points à la pause (33-24).



Ariirimarau Meuel en capitaine modèle Le match a pris un autre tournant en deuxième mi-temps à la suite du choix tactique opéré par le tacticien de Dumbéa, Richard Auguste, de défendre en zone. Maladroite, l’équipe du fenua voit petit à petit les Calédoniens revenir au score jusqu’à l’approche du money time (45-43).



Un moment décisif où le capitaine Ariirimarau Meuel, meilleur marqueur de la rencontre avec 23 points, s’est distingué en héros. Le joueur de la sélection tahitienne a inscrit trois paniers consécutifs, dont deux banderilles derrière l’arc, afin de mener Excelsior vers le titre (59-45). Une victoire précieuse pour nos ‘aito qui restaient sur plusieurs revers face à leur voisin calédonien.



Aorai s’impose sans trembler Il y a eu moins de suspense lors de la finale des hine. Les joueuses d’Aorai ont remis leur titre en jeu face au Mont-Dore qui évoluait sur son parquet.



Devant leur public, les Calédoniennes ont résisté pendant un peu plus d’une mi-temps (33-23). Mais au retour des vestiaires, les Tahitiennes, portées par l’adresse extérieure de Ranitea Wan Soong (12 points) et Herehau Teissier (11 points), ont pris le large pour finalement l’emporter sur le score de 69 à 44.



Un beau succès collectif puisque les douze joueuses d’Aorai ont marqué un panier contre seulement six pour la formation adverse.



Tahiti signe donc un joli doublé sur les terres calédoniennes. Grâce à leur victoire, Excelsior et Aorai participeront aux phases finales du championnats de France de National 3 qui se tiendront quelques semaines avant les Jeux du Pacifique.



Avant cela, ils tenteront de conserver leur titre de champion du fenua. La saison, mise sur pause à la suite de l’organisation de la Polynesian Cup, reprend d’ailleurs ses droits dès la semaine prochaine.





Rédigé par Valentin Fleury le Vendredi 6 Novembre 2026 à 16:45 | Lu 151 fois



