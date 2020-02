Baleines : Leur chenal de bataille

"Nous souhaitons proposer une liste

Vous souhaitez proposer une liste de recommandations au Pays. Avez-vous une esquisse de cette liste ?



"Effectivement. Nous souhaitons proposer une liste de recommandations pour pouvoir prendre de vraies décisions, ensemble, sur cet espace maritime. Le trajet, lui, ne changerait pas. Il y a des endroits dans le monde où on déroute les navires, nous, ce n'est pas du tout une option qu'on envisage. Les navires continueront comme ils le font maintenant, simplement on s'attend à avoir des dispositions qui seront mises systématiquement lors des saisons des baleines à bosse, comme le fait d'embarquer un observateur à bord des navires. Ensuite, nous souhaiterions une diminution de la vitesse sur les endroits les plus problématiques, comme la zone portuaire de Papeete et plus particulièrement l'entrée de passe. Quand on a des bateaux qui entrent en passe en moyenne à 30 nœuds, on voit bien qu'il y a moyen de diminuer la vitesse."







Dans votre bilan, vous souhaitez trouver un équilibre entre les activités économiques et la conservation des cétacés. Comment pensez-vous pouvoir agir dans ce domaine ?



"Nous avons deux grands axes. Nous voulons profiter de la présence existante sur l'eau pour pouvoir ajouter une notion d'éducation et d'étude en embarquant des observateurs des mammifères marins (MMO). On peut aussi imaginer qu'à l'avenir, dans des bateaux de croisière qui affluent dans nos eaux, il y ait des personnes chargées de sensibiliser le grand public à bord et d'assurer des prises de données au quotidien. Ensuite, nous voulons montrer en quoi l'environnement n'est plus un loisir. On parle d'objectifs et de challenges qui influeront sur le futur de nos populations. On souhaite renforcer le lien entre l'Homme et la nature, et impulser des créations d'emploi. Nous voulons montrer qu'on peut tous intégrer une préoccupation liée à l'environnement."







En ce qui concerne le tourisme de croisière justement, comment agit-il sur votre secteur d'activité ?



"Le tourisme de croisière est un pleine expansion, et évidemment, il y a plein de points positifs. Mais on pense que ce développement peut se faire de manière plus cohérente et en accord avec l'environnement. Les grosses menaces en ce qui nous concerne, c'est bien sûr les collisions, mais aussi les nuisances sonores. Quand un bateau de croisière est à l'arrêt, les nuisances sonores sont très importantes. Les cétacés sont de grands spécialistes acoustiques, ils l'utilisent pour leur communication. Le fait d'avoir un brouhaha permanent autour d'eux peut causer des changements de comportement. C'est pourquoi on voudrait s'assurer que des précautions seront prises pour que quand un de ces navires entrera dans nos baies, les choses soient faites de manière plus cohérente."