

Badminton – Les Championnats de Polynésie 2026 bouclés

Tahiti, le 23 novembre 2026 - La Fédération tahitienne de badminton a organisé ce week-end ses Championnats de Polynésie 2026 de double une semaine après avoir planifié ceux des simples. Ces championnats étaient particulièrement importants cette saison puisqu’ils pèseront fortement sur la composition de la sélection tahitienne qui participera aux Jeux du Pacifique 2027.



Le hall des sports de l’Université de la Polynésie a vibré deux week-ends d’affilée au rythme des Championnats de Polynésie 2026 de badminton qui mettaient en scène l’élite locale au sens large. L’événement imposait beaucoup de pression aux badistes qui évoluent en série 1, car il était en partie déterminant pour les joueurs et joueuses qui ont l’ambition de représenter Tahiti aux Jeux du Pacifique 2027. Mais les participants des séries 2 et 3 et des tableaux jeunes étaient aussi très motivés car un titre de champion de Polynésie a toujours belle allure dans un palmarès.



Mike Mi You et Ninon Malavai avaient réalisé une bonne opération le dimanche précédent en décrochant les titres de champions de Polynésie de simple hommes et femmes en 1re série et il leur fallait confirmer ce dimanche en double pour renforcer leur probable sélection pour les Jeux du Pacifique.

La sélection annoncée le 28 novembre



L’enjeu des Championnats de Polynésie était donc considérable pour l’élite locale, ce que confirme Nicolas Mouret, le président de la Fédération tahitienne de badminton (FTB) : “Les Championnats de Polynésie ont une grande importance pour les Jeux du Pacifique. Tous ceux qui sont en série 1 dans les tableaux jouent leur place pour les Jeux en simple et en double, sachant que nous avons aussi des joueurs qui évoluent en France en N1 et N2 et qui ont aussi des critères à respecter avec des événements de référence en métropole. Les sélections seront annoncées le 28 novembre. Nos présélections se préparent depuis le mois d’août et on a prévu un gros stage en métropole pour la sélection définitive au mois de mars à l’issue duquel on déterminera les joueurs qui évolueront en simple et en double aux Jeux. À l’heure actuelle, nous avons déjà une bonne idée de notre future sélection et on va affiner cela en comité cette semaine. On espère pouvoir se préparer avant les Jeux dans la salle du collège Henri-Hiro qui accueillera le badminton aux Jeux du Pacifique et dont les travaux ont bien avancé.”



Entamés samedi avec les matchs de poule de qualification, les Championnats de Polynésie de double promettaient une journée passionnante dimanche avec toutes les finales de tableaux, soit neuf avec les différentes séries entre double hommes, femmes et mixte.



Mais ce sont bien sûr les finales de série 1 qui s’annonçaient les plus intenses pour les raisons déjà évoquées. Et celle qui a opposé les duos Quentin Berneix et Teiva Politi à Noah Charles et Rauhiri Gogenheim en double hommes a longtemps été indécise. La paire Berneix/Politi s’est imposée au terme du set décisif. Chez les dames, Ninon Malavai et Myriam Siao ont décroché le titre en deux sets, mais se sont fait peur dans le second, Esther Tai et Waianuhea Teheura faisant une grosse remontée au score pour repousser plusieurs balles de set et de match, mais Ninon Malavai et Myriam Siao finissaient tout de même par marquer le point décisif. En double mixte, les favoris Mike Mi You et Ninon Malavai s’imposaient logiquement face à Rauhiri Gogenheim et Esther Tau.

Triplé pour Ninon Malavai, doublé pour Mike Mi You



Peu d’incertitudes demeurent donc apparemment quant à la liste de la sélection tahitienne qui sera composée de six hommes et six femmes, sachant déjà qu’Antoine Beaubois et Heirautua Curet, qui évoluent en métropole et qui sont classés dans le Top 50 national, devraient l’intégrer de même que Mike Mike Mi You et Ninon Malavai. Cette dernière a réalisé le triplé chez les femmes aux Championnats de Polynésie en décrochant les titres en simple, double et mixte et Mike Mi You a pour sa part signé un doublé entre simple et mixte.



Le numéro 1 local avait tout de même quelques regrets de ne pas être allé au bout en double hommes : “Je visais le triplé dans les tableaux de simple, double et mixte mais on a chuté en demi-finale du double hommes. On a mal géré notre match tactiquement avec Tyron (Walesa). C’est une petite déception mais je suis quand même globalement satisfait de mes championnats et on ne peut pas toujours tout gagner. Je devrais être sélectionné pour mes premiers Jeux du Pacifique où la sélection tahitienne aura des ambitions, mais le niveau s’annonce relevé avec la présence des Australiens et des Néo-Zélandais, même si ce ne sera pas leur équipe première. Pour ma part, je privilégierai surtout le double mixte pour tenter de décrocher une médaille avec Ninon Malavai qui devrait être ma partenaire aux Jeux. On a commencé la préparation depuis quelques mois et je pense que ça va s’accélérer après l’annonce de la sélection pour que l’on arrive au top aux Jeux.”



Notons que Rauhiri Gogenheim, qui s’est certes incliné dans ses trois finales, est aussi un prétendant sérieux à la sélection, comme théoriquement tous les champions de Polynésie en série 1.



Prochain rendez-vous de badminton les 5 et 6 décembre à l’université à l’occasion du tournoi de Noël, le plus important de la saison en termes de participation comme c’est le cas chaque année.



Patrice Bastian

Les champions de Polynésie de double

Femmes

- Série 1 : Ninon Malavai/Myriam Siao

- Série 3 : Mélodie Chung/Keala Fassain

Hommes

- Série 1 : Quentin Berneix/Teiva Politi

- Série 2 : Mickaël Ajonc/Florian Cadel

- Série 3 : Bryan Chung Sine/Fabien Wang-Fassain

Mixtes

- Série 1 : Mike Mi You/Ninon Malavai

- Série 2 : Kylian Decian/Caroline Sine

- Série 3 : Quinn Dupieux/Anita Mercier

U17

- Garçons : Quinn Dupieux/Ethan Roure

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 23 Novembre 2026 à 14:19 | Lu 248 fois



