Avis de mauvais temps pour les finances communales

Tepuaraurii Teriitahi

Président du groupe Tapura Huiraatira à l'assemblée.



“Jusqu’ici, rien d’affolant. Mais nous le savons, avec la crise sanitaire et économique que nous traversons depuis 18 mois, 2022 sera le cap le plus difficile à passer pour les communes. Et 2023 ne sera pas plus florissant. (…) Nous le répétons chaque année : L’Etat ne pourrait-il pas revoir à la hausse sa participation au FIP ? Elle est loin d’être à la hauteur de celle du Pays. Je vous rappelle qu’il ne contribue à ce fonds pour les communes qu’à la hauteur (…) d’un total de 2,6 milliards contre 16 milliards environ pour le Pays."





Antony Géros

Maire de Paea et président du groupe Tavini à l'assemblée.



“La fracture fiscale semble être vertigineuse, entre une assiette de prélèvements fixée à 99,64 milliards de Fcfp en 2019 et à 93,16 milliards en 2021. Il s’agit me semble-t-il d’une situation sans précédent qui risque de dépeindre sur l’équilibre financier des communes qui tirent du FIP –faut-il le rappeler ?– leur principale ressource (…). Pour autant, je me permets de rappeler que l’article 52 de la loi organique prévoit dans son deuxième alinéa que le FIP peut recevoir des subventions de l’Etat destinées à l’ensemble des communes. L’Etat ne pourrait-il pas faire un effort supplémentaire en faveur des communes de la République ? Me faisant l’écho de madame la sénatrice de la Polynésie française [Lana Tetuanui, ndlr], lors de l’examen de ce dossier en commission, je ne peux que l’inviter à user de toute son influence et de ses atouts acoustiques auprès de ses pairs, pour que cette disposition, que le législateur a jugé utile d’inscrire dans la loi organique, ne l’ait pas été en vain, mais pour un jour être mise en œuvre.”





Cyril Tetuanui

Maire de Tumaraa et président du Syndicat pour la promotion des communes.



“Les recettes fiscales baissent, le FIP baisse. On ne peut rien y faire. A moins que l’Etat compense la perte de dotation. Le Pays n’y peut rien. L’Etat a bien voulu aider les entreprises durant la crise Covid, je pense qu’il peut faire un geste pour soutenir la dotation du FIP. Ça fait longtemps que l’on demande que soit renforcée sa participation. Pour l’instant, il ne bouge pas.”