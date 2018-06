Les familles Miklus, Attinger et Tefau ont la douleur de vous faire part du décès de leur père, grand-père, frère et oncle, Mr. Denis Miklus dit Dino, survenu en NZ le mardi 19 juin 2018. Nous prions le Seigneur pour que son âme repose en paix au paradis mais aussi dans nos mémoires. Nous garderons un souvenir chaleureux et tendre au fond de nos coeurs.

Sa famille vous tiendra informé de la suite des événements.