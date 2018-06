Avis de décès de Mr Denis MIKLUS dit DINO

Mme TOOMARU Maimiti, Heitiare et Maui, Vaihau, Heremana, Jayden et Nahimana et la famille ont la douleur de vous faire part du décès accidentel de mon conjoint, notre beau-père et grand-père Nonino , Mr MIKLUS DENIS dit DINO dans ses 68ans survenu en Nouvelle Zélande le Mardi 19 JUIN 2018. Nous vous tiendrons informes de la date de son rapatriement a Tahiti et de la ceremonie. Merci a Tous