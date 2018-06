Avis de décès de Monsieur Patrick AMARU

Les familles AMARU, WONG PO, TARAHU et alliés ont la douleur de vous faire part du décès brutal de Mr AMARU Patrick, Araia, survenu le lundi 18 juin, dans sa 60eme année.



Son corps est exposé au fare amuiraa EPENE ETERA à Auae Faa'a.

Une veillée se tiendra à 19h00 les lundi et mardi.



La levée du corps aura lieu le mercredi 20 juin à 10h, suivi de l'inhumation au cimetière familial à Papenoo.





Te faatae atu nei te mau opu fetii AMARU, WONG PO, TARAHU e te au mai i te mo'e raa o to ratou hoa here, metua tane, tu'ane, o AMARU Patrick Araia, i teie monire 18 no tiunu, i roto i tona 60 matahiti.

E vaiho hia tona tino i te fare amuiraa EPENE ETERA i Auae Faa'a.

E tupu te purera'a i te hora 7 i te po monire e mahana piti.

E huna hia oia i te menema fetii i Papenoo, teie nei mahana toru 20 no tiunu.



"Ua rere atu ia te varua o te rohi pehe i rohotu no'a no'a "