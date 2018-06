Avis de décès MMe Eugénie, Tiny BENNETT épouse Michel PETIT

Les familles BENNETT, TOOMARU, CAMPIGNON, PERE et alliés ont la douleur de vous faire part du décès de leur mère, grand-mère et arrière-grand-mère bien aimée, Madame Eugénie, Tiny BENNETT épouse Michel PETIT. Le corps sera exposé à l’église adventiste Maranatha au fond de la vallée de Titioro les mardi 12 et mercredi 13 juin 2018. Une veillée est organisée à l’église Maranatha le mardi 12 juin à 18 h et une messe y sera célébrée le mercredi 13 juin à 13h30. Le corps sera inhumé le mercredi 13 juin à 15 h au cimetière de l’Uranie Papeete 2ème plateau.

Renseignement au 87 29 50 25 et 87 77 97 96